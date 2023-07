Sumar promete en el Circo de Artesanos reducir los horarios de trabajo pero no los salarios

Los candidatos al Congreso de Sumar por la provincia de A Coruña Marta Lois e Manuel Lago, participaron ayer en un encuentro en el que esbozaron la visión económica de Sumar. “Dende Sumar Galicia pensamos que a economía ten que estar ao servizo da cidadanía, e non ao revés”, declaró Marta Lois. La postura del partido de Yolanda Díaz es que la política e a economía tienen que ser instrumentos para vivir mejor. Según la candidata, esto significa tener “máis emprego, que ese emprego sexa de calidade e que as condicións do traballo sexan mellores”. También implicaría trabajar menos, pero mejor, y cobrando lo mismo o incluso más.



Asegura que lo han hecho antes y lo harán ahora, y prometió “defender o poder adquisitivo fronte os efectos da inflación e as mentiras de Feijóo”. Sumar pretende revalorizar las pensiones y subir aún más el Salario Mínimo Interprofesional, lo que denominó “economía feminista”. Es decir, un mercado laboral más inclusivo, no discriminatorio “porque ese vello lema de igual traballo, igual salario, segue aínda hoxe vixente”.



Sin temporalidad



Por su parte, Manuel Lago, asesor económico en el Ministerio de Trabajo, puso en valor “o cambio de paradigma no mercado laboral” que ha supuesto al llegada de Yolanda Díaz al Gobierno. “Chegamos ao Ministerio sabendo que tiñamos que acabar con ese modelo de temporalidade e baixos salarios”, explicó Lago.



Mencionó cuatro medidas centrales: seguir subiendo salarios, a reducción de la jornada sin reducción salarial, rematar coa brecha de género y aprobar un estatuto del trabajo nuevo: “Nesta lexislatura fomos capaces de acabar coa anomalía da temporalidade. Agora comprometémonos a acabar coa anomalía española do paro”.