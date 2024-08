Soundhood, el festival de SON Estrella Galicia que agitará A Coruña

El nuevo proyecto de microfestival de SON EStrella Galicia, Soundhood, agitará los barrios de Madrid, A Coruña y Barcelona durante septiembre y octubre, estrenándose con actuaciones como la de Alcalá Norte.



En plena temporada de festivales, el proyecto musical cervecero propone una alternativa con diversas actividades que mezclan música como la de Gallus, Yawners u otras disciplinas como el humor de Paula Púa, quienes actuarán en Madrid, entre otros, los días 12 y 13 de septiembre.



A estos eventos se les suman conciertos en salas con acciones en tiendas de discos y de instrumentos, proyecciones audiovisuales, nuevas propuestas gastronómicas, talleres de 'upcycling', recogidas de plásticos en playas o actividades deportivas en un mismo barrio, reivindicando "la apuesta por lo local" y el apoyo a las comunidades culturales, según ha explicado la organización en un comunicado.



Aunque por el momento solo se ha desvelado la programación que habrá en Madrid, las ediciones de A Coruña y Barcelona, que tendrán lugar los días 17 y 18 de octubre y 25 y 26 del mismo mes, respectivamente, se detallarán en los próximos días.



Precisamente, para la edición en la capital ya están a la venta las entradas a través de Dice y estará encabezada por los madrileños Alcalá Norte en el mítico Café Berlín, y por los escoceses Gallus, que presentarán en el mismo escenario su álbum debut, 'We Don't Like The People We've Become'. A sus conciertos les sigue una sesión de DJ Hulk, que tendrá lugar el viernes 13 de septiembre, día en que también se podrá disfrutar en La Vía Láctea del 'showcase' de la banda madrileña Carrera Blanca.



Un día antes, el jueves 12, la tienda de ropa 'vintage' Fresa Ácida acogerá el directo de Yawners; el bar Picnic hará lo propio con el show de humor de la presentadora y cómica Paula Púa; Fotomatón será testigo del concierto de punk rock de los británicos Carsick y cerrará la jornada con DJ Supermarkt en el bar Josealfredo.



Este nuevo proyecto de SON Estrella Galicia organizó su primera edición el pasado mes de junio en diferentes espacios de Londres, entre ellos las salas Paper Dress Vintage y Two Palms o la tienda de discos The BBE Store.