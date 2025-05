Sonia Sáez | “Pata Pata es un evento bastante innovador y único en el Estado español”

A Coruña se convierte durante este fin de semana en la capital de las mascotas a nivel estatal con la celebración de la primera edición de Pata Pata, un evento que llenará ExpoCoruña de actividades como charlas y concursos para aprender más sobre nuestros animales. En el marco del evento se celebrarán, a su vez, las II Jornadas Urbandog Coruña 2025, impulsadas por el Ayuntamiento, en las que participará por partida doble la veterinaria de Purina Sonia Sáez.

¿De qué van a tratar sus charlas?

La de hoy (16.00 horas) va a tratar sobre el impacto que tiene el vínculo animal tanto a nivel individual como en la sociedad, enfocado en tres pilares: comunidades, educación y salud. A veces no nos damos cuenta de cómo de importante es que los animales nos rodeen y nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. La de mañana (11.00 horas) estará más enfocada en ciertos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de planificar o preparar nuestras vacaciones con animales. Eso incluye cómo preparar un viaje. Aunque ha evolucionado mucho el mundo del turismo pet friendly, las personas que viajamos con animales todavía nos tenemos que organizar mucho y tenemos poco margen de improvisación, así que es importante saber qué aspectos hay que tener en cuenta no solo a nivel de organización, sino también de la salud del animal.

Habla de alojamientos específicos y transporte...

Exacto. Tanto alojamientos como destinos y transporte. Debemos saber a qué nos exponemos y qué no debemos olvidar para luego no tener problemas. Se recomienda ir al veterinario antes de ir a un viaje, organizar la documentación, llevar alimentos de sobra en caso de que haya un imprevisto… Todo por el bien de la familia y del animal durante el viaje.

Pata Pata será un evento inédito. ¿Qué puede esperar el público?

Yo no he acudido a ningún evento de este estilo, en el que también se invita a ponentes y enfocado a los propietarios o tutores de mascotas. Tiene una programación muy rica en diferentes aspectos de la convivencia con animales. Creo que es algo bastante innovador, y me atrevería a decir que único en todo el Estado español. Lo que podemos esperar es conocer a distintos proveedores de servicios para nuestros animales y también conocer de primera mano información de ponentes relevantes que nos pueden instruir en aspectos sobre los que quizá solo conocemos unos pocos conceptos. Es un evento muy interesante para cualquiera que tenga animales o que quiera conocer un poco cómo estos se pueden integrar en la sociedad.

Parece que vivimos tiempos convulsos en lo relativo a las mascotas. ¿Eventos así pueden ayudar a tranquilizar a la gente?

No sé si tranquilizar, porque la situación por ejemplo con los medicamentos es ya muy crítica, pero sí entender de dónde viene la problemática y recibir soporte desde el punto de vista de los tutores de mascotas. Entre todos tenemos que ser conscientes y ayudarnos pensando en el bienestar de los animales. Como veterinaria lo digo porque lo vivo de cerca tanto por mis compañeros como por mis propios animales: hasta yo llega un punto en que no puedo o me es muy difícil comprar medicamentos. Es una odisea.

¿Qué papel juega el veterinario en este contexto?

Es importante que se les incluya en el debate porque son las personas que velan por la seguridad y el bienestar de los animales. Es la persona de referencia que sabe del estado de un animal en concreto y que ha generado una confianza con el tutor, como pasa con nosotros con el médico de cabecera, que debería ser nuestra persona de confianza cuando hablamos de salud.