Solo el 22% de la partida de acceso a la vivienda recae en los afectados

Uno de los principales problemas para los individuos con pocos recursos es el del acceso a la vivienda, que la administración pública trata de paliar reservando en sus presupuestos partidas específicas. Es el caso del Ayuntamiento, que en 2021, reservó 649.873 euros para este fin. Sin embargo, como se señala en las Cuentas Generales de 2021, de este dinero, solo el 21,7% figura como transferencias. Es decir, poco más de 142.000 euros.



La parte más importante del presupuesto (45%) se lo llevan los servicios exteriores y los costes de personal (32%), siempre según los datos extraídos de las Cuentas Generales de 2021. Puede parecer llamativo, pero no es la única partida que aparece en el resumen de costes por elementos o actividades que muestra estas proporciones.



Es el caso del apoyo y la formación al emprendimiento donde, de nuevo, el 21,18% de los 643.773 euros de esta partidas están destinadas a transferencias, mientras que la gran mayoría se va a costes de personal (48%) y a servicios exterior (30,6%). En casi todas las partidas, el personal supone una parte importante de las partidas en algunos casos, sobre todo cuando se trata de actividades, y no de subvenciones, puede suponer más del 80% del total asignado.



En el IMCE

Las cuentas generales de 2021 se encuentran ahora en exposición pública antes de su aprobación definitiva, lo que permite a cualquiera que se acerque hasta la sede municipal (no están fácilmente accesibles a través de la página web) examinarlas y descubrir algunas de sus particularidades. Por ejemplo, en el IMCE (Instituto Municipal Coruñesa Espectáculos). En su informe, este funcionario señaló que, aunque recibió los documentos necesarios (memoria, balance, estado de flujos, cambios, cuentas de resultados, etc), no existen garantías suficientes: “Se echa en falta que estos documentos en papel no estén en todas sus hojas debidamente visados y fechados para garantizar su inalterabilidad”.



Al consultar en la Plataforma de Contratación Pública, apenas se encuentran contratos del IMCE de este mandato. La única excepción es el contrato de la próxima Cabalgata de Navidad, que si aparece en la web.