Siete ventajas fiscales del coworking que deberías conocer si eres autónomo

Trabajar desde tu propia casa tiene sus ventajas… ¿a quién no le gusta currar en pijama, o en el sofá, de vez en cuando? Pero a pesar de lo que pueda parecer, el terreno económico no es precisamente de ellas.

Como ya te habrás dado cuenta, si pretendes tener éxito como freelance necesitarás una rutina o, al menos, necesitarás un lugar reservado para desarrollar tu actividad profesional. Puede resultar menos evidente, pero, aunque ese espacio sea una habitación en tu propia casa, tendrás que pagarla cada mes.

El incremento del precio de alquiler residencial podría justificar, en sí mismo, el replantearte la cuestión del teletrabajo, pero la cosa no termina ahí… Mientras trabajas en tu casa estás gastando luz, agua, calefacción, equipamiento, aire acondicionado… Todo eso sale de tu bolsillo. Además, todo aquel que teletrabaja está obligado a recurrir, en ocasiones a diario, a las reuniones de cafetería; un verdadero pozo sin fondo en lo que a tiempo y dinero se refiere.

Lo mismo sucede con la captación de clientes. Por desgracia, o por suerte, estos no suelen aparecer casualmente por el salón de tu casa, por lo que llegar a hasta ellos te supondrá más gastos en publicidad, visitas, eventos, ferias… Sin olvidar que todo esto sale de tu tiempo de trabajo, o lo que es lo mismo si eres autónomo; de tu dinero.

Ya hemos visualizado el hecho de que trabajar en casa no es tan barato como uno podría pensar. Ahora pasemos a analizar por qué, al margen de otros beneficios, las ventajas fiscales están llevando cada vez a más profesionales autónomos a unirse a los coworkings.



Antes pagaba una habitación extra, NEURALL me cuesta menos, llego a más clientes, doy una imagen profesional y, además, desgravo todo. – Oscar L. Desarrollador web



Beneficios fiscales

∙ La gran mayoría de los autónomos tienen el domicilio fiscal de su empresa en su vivienda habitual. Pero gracias a trabajar en un coworking podrás disponer de una dirección fiscal independiente a la de tu casa, lo que te permitirá, además de separar el correo profesional del personal, evitar dar la dirección de tu hogar a tus contactos laborales. Tan sólo tendrás que dar de alta el coworking como Domicilio Fiscal a través del Modelo 036 en Hacienda.

∙ El alquiler de un espacio de coworking es un gasto deducible en IRPF e IVA, tanto en las liquidaciones trimestrales como en la declaración de la renta. Cosa que no sucede con tu domicilio habitual, del cual únicamente podrás deducir una parte realmente pequeña, y siempre con la condición de que tu arrendador esté dispuesto a hacerte una factura con IVA e IRPF, lo cual no suele ser habitual.

∙ Los suministros que consumas en un coworknng están incluidos; en tu domicilio debes, así como pasaba con el alquiler, conseguir una factura con IVA e IRPF, y solo podrás deducir el 20% de la proporción afectada. Es decir, si ocupas el 30% de la casa como profesional, podrás deducir el 20% de ese 30%.

∙ Lo bueno, y una de las características principales de estos lugares de trabajo, es que ofrecen la posibilidad de alquilar ciertos espacios según las necesidades que puedan surgir en tú día a día. Desde salas de reuniones hasta cabinas para realizar videollamadas o, en el caso de NEURALL , incluso un plató audiovisual. Todo ello se verá reflejado en tu factura y, por supuesto, será desgravable también.

∙ Muchos de los gastos que realizas en cafeterías u otros locales resultan complicados de justificar. En cambio, desde el café hasta las fotocopias estarán debidamente justificadas si trabajas en un coworking, por lo que no tendrás ningún problema para desgravarlas.

∙ Dependiendo de tu actividad económica, podrás desgravar desde un 50% del IVA, hasta el 100% del IVA y el IRPF de los gastos relacionados con tu vehículo. El problema es que justificar los tickets de la ORA resulta prácticamente imposible, ya que no dispondrás de factura. Sin embargo, si tu coworking dispone de parking, este gasto también será desgravable por tu parte.

∙ Habitualmente, los coworkings disponen de una gran variedad de cursos, no necesariamente con la intención de hacer negocio con sus inquilinos, sino como vía para fomentar su crecimiento personal y las relaciones entre los diferentes trabajadores. De nuevo, todos los cursos relacionados con la actividad económica del autónomo podrán desgravarse.

No todos los coworkings son iguales

