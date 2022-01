El Sergas contabilizó más de 31.500 positivos desde el pasado 1 de enero

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) contabilizó desde el pasado 1 de enero un total de 31.515 nuevos positivos en coronavirus, una cifra que se ha ido equilibrando con las altas notificadas y que llegó a su peor registro el día 14 de este mes, con 1.751 contagios detectados en solo 24 horas.



La sexta ola de la pandemia ha sido la más virulenta y los datos no hicieron más que empeorar desde principios de noviembre, cuando la incidencia comenzó a subir, poco a poco, hasta dispararse en torno a las fechas navideñas. Pese a todo, el área sanitaria de A Coruña y Cee ha vuelto a la senda del descenso y se anotó ayer una nueva bajada.



Así, los casos activos totales ascienden a 14.365, 276 menos que en la jornada anterior, mientras que las altas médicas llegan ya a 72.774 (+1.196). Las infecciones detectadas en las últimas 24 horas fueron 924, mientras que la cifra de fallecidos roza ya los 700, con un balance de 698 decesos en el área coruñesa.



A pesar de que los enfermos se cuentan por millares, las hospitalizaciones se mantienen estables y cuando han subido lo han hecho a un ritmo mucho más lento y con muchos altibajos.



Los datos refrendan lo explicado por los sanitarios en los últimos meses, Ómicron, dominante en el área, se transmite con más facilidad, pero es menos grave que las anteriores, en gran medida también por el efecto de las vacunas.



El jueves 27 se supo que, hasta la pasada semana, Ómicron ya representaba el 95% de casos y que su sublinaje, BA.2, ya está presente en la ciudad. No se trata de una nueva variante (como el paso de Delta a Ómicron) sino de una mutación de la segunda. Hasta el momento, se está investigando en varios países europeos, pero no se han encontrado evidencias aun de que sea más grave, tan solo de que es más difícil de detectar que las anteriores ramas del coronavirus.









Presión hospitalaria





En cuanto a las personas ingresadas por la enfermedad, el número asciende a 174 (+14), de los cuales once se encuentran en unidades de críticos. De esta manera, hay 160 en el Chuac –diez en UCI–, once en el hospital Virxe da Xunqueira de Cee, dos en el Quirón y uno en Intensivos en el Modelo, según los datos aportados ayer por la Consellería de Sanidade.



Si se echa la vista atrás al pasado día 31 de diciembre, el área sanitaria terminaba 2021 con 7.466 casos totales, por lo que en 30 días la cifra se ha incrementado en 7.160 infectados, un 92,4%. Por otro lado, en los últimos diez días los registros han bajado un 9,3%, por lo que hay lugar para la esperanza de acabar con esta ola próximamente.



En todos los municipios de las comarcas de A Coruña y Betanzos los contagios remiten, siendo el menos afectado el de Vilasantar, con entre uno y nueve casos.