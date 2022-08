Serafín Zubiri | “En María Pita voy a vivir uno de los mejores días de mi carrera”

El conocido cantante Serafín Zubiri actuará en la plaza de María Pita a las 21.00 horas acompañado de la Banda Municipal, dentro de la Semana Clásica de las fiestas.

¿Qué siente cuando canta?

Yo cuando canto me siento realizado porque es lo que más me gusta hacer en la vida. Cuando uno tiene la suerte de poder hacer lo que le hace feliz, pues en realidad alcanzas un nivel bastante óptimo de autorrealización y eso es lo que me da a mí la música, la posibilidad de poder comunicarme con los demás a través de ese maravilloso lenguaje universal y por supuesto de las letras de las canciones que transmiten mensajes. Si además lo unimos a que este espectáculo está hecho con canciones de Nino Bravo y con el acompañamiento impagable y maravilloso de la Banda de Música de A Coruña, que está considerada como una de las mejores bandas de nuestro país... Estamos hablando de que no se puede pedir más. Para mí lo que voy a vivir mañana va a ser un regalo de la vida, que me va a permitir disfrutar de eso: de Nino Bravo, de la Banda de Música de A Coruña, en la plaza de María Pita... en fin, no se puede pedir más.

¿Por qué se decidió a hacer un homenaje a Nino Bravo?

Porque Nino Bravo a mí siempre me ha gustado desde que tengo uso de razón, es como mi referente como artista, como cantante. De alguna manera es como devolverle también a él todo lo que a mí me ha dado. Me ha aportado en cuanto a enseñanza como artista y de alguna manera contribuir de forma humilde a seguir manteniendo vivo ese fantástico legado que él nos dejó... Es un mito inmortal, el año que viene ya se cumplen cincuenta años de su fallecimiento, y sigue ahí, su música sigue viva. Entonces yo simplemente intento aportar mi pequeño granito de arena para contribuir a ello.

Está realizando una gira por España, ¿cómo está siendo?

Bien, yo llevo haciendo este espectáculo en realidad nueve años ya por todo el país, más de 120 conciertos, por lo que el espectáculo está muy rodado, muy testado, está en su punto álgido sin ninguna duda, entonces yo estoy muy feliz. Además tengo una productora mía de espectáculos y tengo más espectáculos, ahora mismo tengo cinco diferentes con los que me voy moviendo por todo el país. Realmente no me puedo quejar, porque tengo trabajo suficiente para vivir y para disfrutar de lo que me gusta, me siento afortunado por ello.

¿En qué consisten esos espectáculos?

Para mí el buque insignia sin duda es este ‘Recordando a Nino Bravo’, que además lo hago en dos formatos. Lo hago en formato con banda de música, en este caso con la de A Coruña, que es, insisto, de las mejores de nuestro país. Pero también lo hago otras veces con una big band profesional de Valencia, que también está muy bien. Luego tengo un espectáculo de música de los setenta, en el que abarcamos desde Raffaella, hasta Camilo Sesto y Serrat... y por supuesto a Nino Bravo también. Además tengo un espectáculo monográfico sobre Eurovisión, como no podía ser de otra manera, porque he pasado dos veces por Eurovisión. Yo priorizo mucho sobre los arreglos musicales, entiendo que es la materia prima con la que trabajamos los músicos. Yo soy músico y ahí no escatimo absolutamente nada, entonces ha quedado muy bien. Y luego hago otro que es un híbrido entre los tres para ofrecer la posibilidad a aquellos sitios donde no pueden pagar los otros espectáculos, sobre todo el de los setenta y el de Eurovisión que tienen más coste porque voy con más cantantes y llevo yo mis músicos de base. Entonces tengo otro que se llama ‘Con-cierto sentido’, jugando con el doble juego de las palabras, en el que hago un híbrido de todos cogiendo lo mejor. Estoy con otro espectáculo con una banda rockera, que es un reconocimiento a Miguel Ríos. Es un monográfico que hacemos Mikel Herzog y yo como admiradores de Miguel Ríos y a modo de reconocimiento a su trabajo... es una leyenda viva del rock and roll. Tengo esos cinco espectáculos más otro que a veces hago yo solo a piano y voz, tengo un catálogo bastante amplio. Ahora bien, mi buque insignia es este espectáculo de Nino Bravo, es el que más satisfacciones me ha dado en mi vida. También es el más exigente, pero eso mismo a mí me hace crecerme más, porque sé que tengo que dar el 100% absoluto.

Ha hecho el Camino de Santiago, ¿qué le parece Galicia?

Galicia a mí me parece como mi segunda tierra. Yo he vivido nueve años en Pontevedra cuando era pequeñito. Desde los seis años hasta los quince he vivido en Galicia, en Pontevedra, por tanto yo soy gallego, una persona que vive nueve años en Galicia ya es gallego, creo yo. Galicia para mí es una maravilla. No os podéis imaginar lo que supone para los que andamos por todo el país ahora en verano trabajando, venir a Galicia. Es como un remanso de paz, como ese aire de respirar limpio, sano, sin tanto calor y como sentir que aquí nos depuramos para coger fuerzas y seguir la marcha.

¿Cómo es trabajar con la Banda Municipal de A Coruña?

Pues es una gozada, es un lujo y un privilegio sin duda el poder tocar con ellos porque eso sería impagable. Entonces es un regalo realmente que me hace el Ayuntamiento de A Coruña de poder trabajar con esta fantástica banda. Y desde luego el trato ha sido exquisito desde el primer momento, ha sido perfecto. El concierto en María Pita seguro que va a ser inolvidable, estoy convencido de que voy a vivir uno de los mejores días de mi carrera profesional.

Tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música, ¿qué momentos recuerda con más cariño?

Ya he tenido muchos momentos, he hecho ocho discos... yo recuerdo con especial cariño las dos veces que he pasado por Eurovisión; evidentemente, que me han marcado mucho en mi carrera profesional, hasta el punto de que he hecho un espectáculo monográfico. Luego un hito importante sin duda fue el haber cantado ‘La Bella y la Bestia’, el tema central de la banda sonora. Y otros muchos más, he hecho muchas cosas, afortunadamente he podido diversificarme mucho en cuanto a mi actividad profesional y eso me ha permitido enriquecerme como persona, como artista, y llegar al momento en el que me encuentro ahora, que sin duda es el mejor momento de mi vida y de mi carrera profesional.