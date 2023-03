Sande denuncia el "abandono" del barrio de Someso

El candidato de Podemos-Esquerda Unida-Alianza Verde a la Alcaldía de A Coruña, José Manuel Sande, denuncia el "abandono absoluto" al que el Ayuntamiento tiene sometido al barrio de Someso. Así lo aseguró tras reunirse con el colectivo vecinal Sector 7 para conocer "as carencias dun barrio onde incluso existen sentenzas ao respecto da finalización de obras en solares".

Durante su visita a la zona, el candidato pudo ver que "faltan actuacións básicas de limpeza viaria e parte dos equipamentos públicos carecen de labores de mantemento". Así, señaló que el aparcamiento entre el hipermercado y el Coliseum presenta "un estado deplorable, incluso perigoso para a veciñanza, o carril bici é como se non existira, ao estar cuberto de terra e maleza, e o ascensor ten o acceso bloqueado por un valado". Además, denunció que el recinto de ExpoCoruña tine poca luz, lo que multiplica la sensación de abandono por parte de los vecinos.

Por todo ello Sande instó al Gobierno local a tomar nota de las deficiencias del barrio: "O sector 7 sofre as consecuencias do urbanismo Vazquista no que os promotores preocupábanse de construír os edificios pero non cumprían os seus deberes de urbanización. O Concello ten o deber de poñerlle solución".