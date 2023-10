Las salas de concierto de A Coruña reciben el otoño con nuevas programaciones

Comienza el mes de octubre y, sin apenas dos días para recibirlo, las salas de conciertos abren sus puertas a sus programaciones para este primer mes otoñal.



El calendario del mes ya comenzó en espacios como el Garufa Club, que el día 1 recibió a Miriam Rodríguez con un ‘sold out’ desde hace meses. Hoy retoman la programación con sus sesiones de teatro improvisado (que repiten el 18 ). Ya el viernes retoman las actuaciones musicales: Los Mecánicos (día 6), Sophie Simmonds (7), El Pela Romero (11), Aurora Beltrán y Mercedes Ferrer (13), Aum (el 14), Manu Clavijo (15), Kamaal Williams (17), la Garufa Blue Devils Big Band (19), un tributo a Eric Clapton (20), Son de Camagüey (21), Malaquita y Folckner (22), Wetsocks (27), el 25 aniversario del concurso de bandas de Cuac Fm (28) y, por último, Crimson & Clover y Sr. Salvaje (el día 31).

Mardi Gras y Jazz Filloa

La Mardi Gras recibe hoy octubre abriendo las puertas al ciclo Elas Son Artistas, con el concierto de The Dirty Denims. El viernes será el turno de Lemot y el sábado el de Bad Whiskey y Clube The Lakazans. Seguirán Malc (el 11), Nick Dittmeier and The Sawdusters (13), Braian de Palma (el 14), Fruit Tones (el 19), Rafa Espino (el 20), The Niftys (el 21), Guttercats (el 24), Warrior Soul (el 25), Rupatrupa (el 26), Exit (el 27), Trapallada (28) y Fuah (el 31).



El mes del Jazz Filloa lo abrirán Tuma Caipira hoy. El viernes seguirán Alfredo García y Pablo Sanmamed. Ya la semana que viene actuarán el Tributo a Jenny Wheeler (el 11) y, después, DD Project (el 18), Charo Quicler (el 20, Leticia Rey (24), la jam de los alumnos del Conservatorio Superior de Jazz (25), Abe Rábade (26) y 5 Grus Grus para finalizar el mes (el 27).

Otras propuestas

El resto de salas y locales con eventos musicales en directo, van anunciando poco a poco sus propuestas. Es el caso de La Disfrutona, que prevé mañana una sesión de impro de Improversados y, la próxima semana, una actuación de Lora y Criminal Penguins (el 11).



La Filomatic, por su parte, prevé también tributos, como el que realizarán Santuario este sábado, recordando a Iron Maiden. Además, el 28 actuarán Raze e Illusion.



Por su parte, en la sala Malavida se espera la visita, también este sábado, de Victor Rutty, Rober del Pyro y Dj Kaef. También el sábado, pero desde la medianoche, se celebrará el primer aniversario de Lvst Club, con sesiones y performances especiales. El día 20, actuarán Allova y Empty Files. Además, el Inn Club comenzará el día 21 con su sexto aniversario con el concierto de Querido. El Creedence Rock Bar celebrará sus cinco años con un ‘Festival’ con actuaciones el 12 y 22 de octubre y otras tres en noviembre.