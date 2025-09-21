Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Sabina 'escribió' su última canción en A Coruña: el eterno final infeliz de una historia de amor

Guillermo Parga
21/09/2025 17:11

No parece la mejor idea del mundo escoger a Joaquín Sabina para ponerle banda sonora a una historia de amor. De hecho, es el de Úbeda todo un especialista en despecho, en recitar cuentos que no son de hadas y amores que matan. Todo eso debió pasarse por la cabeza de uno de los asistentes al concierto del pasado sábado en A Coruña, donde rechazó la propuesta de su pareja de formalizar su compromiso y pasar por el altar. Recuerden: “No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar”. Ese amor civilizado tendrá que esperar para dar un paso más.

La novia había dispuesto todo para que saliera a pedir de boca, con la complicidad de los acompañantes y amigos. Sin embargo, cuando él empezó a ver movimientos 'raros' en la zona del foso y a percatarse de la puesta en escena advirtió que la respuesta sería un no. O, mejor dicho, un “aquí no”. Puede que fuese una superstición, timidez o, simplemente, inseguridad, pero lo que es cierto es que el desenlace no pudo ser más sabinero. “Ni me caso con nadie, ni guardo p'a mis nietos”, rezaba 'Camas vacías', que por cierto incluyó Sabina en el setlist del jueves y el domingo.

