La ruta a Bilbao registra un 70% de ocupación a falta de un mes para abandonar Alvedro

La conexión con Bilbao registró en noviembre un 70% de ocupación y fue utilizada por 2.017 pasajeros. Estos datos, positivos para un mes de temporada baja, se dieron a conocer por AENA cuando falta menos de un mes para que esta ruta deje de ser operada por Volotea en Alvedro. El 8 de enero será el último día que los coruñeses podrán volar al País Vasco.



El mes de julio supuso el récord anual para este enlace, al cosechar un 92,93% de ocupación de media, con 3.011 viajeros que utilizaron esta ruta, que fue cancelada en 2020, pero volvió a estar activa tras un concurso público convocado por el Ayuntamiento. Este venció en marzo de este año y la compañía continuó operando la conexión en la terminal coruñesa. Volotea no se ha pronunciado a día de hoy sobre el futuro de la conexión a Bilbao, si bien fuentes del sector aeroportuario dieron a conocer en el mes de octubre que esta aerolínea estaba interesada en instalar su base en la terminal de A Coruña, con el impulso que conllevaría.



El teniente de alcaldesa y presidente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, indicó que esta es “una de las múltiples posibilidades para reforzar tanto las líneas como los destinos y conexiones”, pero no se supo más sobre la posibilidad de basar los aviones de Volotea en la ciudad. La plataforma Vuela Más Alto insiste de nuevo en los peligros que supondría rechazar esta oferta, que podría provocar que “Alvedro caiga a registros de 2012 si no se acepta la base”.



En los presupuestos de 2024 no aparece ninguna mención sobre este asunto, pero fuentes municipales explican que las partidas dedicadas a Turismo no aparecen en las cuentas municipales con líneas marcadas, por lo que no hay nada descartado, como tampoco lo está el enlace con Ámsterdam de Easyjet.

Vueling



Los profesionales de Alvedro Vuela Más Alto han realizado un estudio sobre la ruta a Londres-Gatwick, operada por Vueling. En el mes de noviembre, las llegadas de los vuelos a Alvedro registraron un 62% de ocupación, mientras las salidas llegaron hasta un 81% del total.



Esta tendencia se debe a los “malos horarios” que tiene el vuelo Londres-A Coruña. “El vuelo sale a las 06.00 horas y hace complicado llegar a este tipo de vuelos. El haber suprimido la ruta a Heathrow hace difícil llenar esta ruta”, señalan fuentes de la plataforma. El convenio con Vueling expira a finales de 2024 y será necesario revisar los contratos vigentes en la actualidad.