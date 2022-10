Rueda defiende A Coruña como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

La elección de A Coruña como candidata gallega para acoger la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) ha generado malestar entre las otras aspirantes, Santiago y Ourense. Por eso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tenido que salir al paso y defender la elección realizada por Nodo GalicIA al tiempo que lamentaba la sensación de “desunión” que producen las quejas de los alcaldes de Ourense (Gonzalo Pérez Jácome) y Santiago (Xosé Sanchez Bugallo).



Aunque no se ha pronunciado expresamente sobre si las dos urbes no seleccionadas deben retirar sus candidaturas en solitario, sí ha advertido que son “decisiones políticas” y que “no es bueno para que prospere” la postulación de A Coruña, que es ya, según ha dicho, “la candidatura de Galicia”. En cuanto a por qué el Gobierno autonómico no ha ratificado el apoyo a la ciudad herculina para correr esta carrera a nivel estatal, Rueda le quitó importancia. “Hay plazo todavía”, ha añadido.



Rueda se mostró comprensivo por malestar generado por la decisión del Nodo GalicIA, pero ha recalcado que se adoptó “por unanimidad” en esa reunión del lunes en la que estuvieron presentes, además de representantes del Gobierno gallego, las tres universidades públicas (A Coruña, Santiago y Vigo) y miembros de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.



Un informe en preparación

Por su parte, al alcaldesa, Inés Rey, asegura que el Ayuntamiento está preparando “desde hace bastante tiempo, desde hace semanas” un informe “muy completo” para avalar la candidatura de la ciudad herculina como sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial (Aesia).



El documento valorará “todas las cuestiones de carácter técnico, social, económico y de impacto que tendrá la futura agencia”. Así lo ha manifestado la regidora, a preguntas de los periodistas formuladas este jueves, sobre el contenido de dicho informe.



Respecto al ofrecimiento por parte del Gobierno municipal del edificio de La Terraza, en el centro de la ciudad, para la futura sede, ha explicado que la ubicación de la Aesia en un edificio “emblemático” es una de las cuestiones que se valoran “positivamente” en esta candidatura.



En cuanto a qué ocurrirá con los periodistas de RTVE que actualmente tienen allí sus oficinas y que deberían trasladarse si la ciudad finalmente resulta elegida de entre las demás opciones (entre las que se encuentran ciudades como Gijón, Granada y Alicante, la regidora negó que hubiera ningún problema, porque se les buscará una ubicación alternativa que cumpla con los requisitos que precisan para su trabajo. “Tendrán un techo bajo el que resguardarse”, bromeó.