Rosa Gallego: “Un alcalde en cuya ciudad pasan cosas no puede dormir”

Rosa Gallego Neira asumió el puesto de portavoz municipal del PP después de la marcha de Beatriz Mato tras las elecciones de 2019. En este tiempo, ha sido la concejala de la oposición más crítica con la gestión de Inés Rey al frente del Gobierno local.



Usted se ha referido al mandato de Inés Rey como “tres años perdidos” en varias ocasiones.

Efectivamente, son tres años perdidos: se han subido impuestos (un 3% el IBI sin aviso), se negaron a bonificar la plusvalía, se dejaron de invertir dos de cada tres euros, y somos la ciudad de Galicia más insegura, según datos de Ministerio del Interior.











Pero seguridad ciudadana no es una competencia del Ayuntamiento

Primero, aunque no sea de su competencia, es de su incumbencia. Primero decía que era “sensación” de inseguridad. Los datos, las manifestaciones, le hicieron abrir los ojos, luego la valedora do Pobo, y finalmente actúa, tarde y mal.



¿Qué tendría que haber hecho?

En este momento no existe coordinación con la Policía Nacional, la Policía de Barrio, y luego hay que estar... Como si no duermes. Un alcalde en cuya ciudad pasan cosas no puede dormir ¡No puede dormir! Los vecinos sí tienen derecho a dormir, el alcalde, si es necesario, no.



¿Cómo definiría la situación del Gobierno local?

Es un gobierno roto: primero la secretaria de la Agrupación local que llevaba la Concejalía de Empleo, ni más ni menos que la cogen y le retiran sus funciones. Incluyen a la candidata y concejala de Ciudadanos, la Marea lo recurre, a continuación se va Villoslada (Juan Díaz Villosalda, concejal de Urbanismo) que era el edil con más experiencia. Todo esto con ceses de directores de área, enchufes en Seguridad Ciudadana y jefe del servicio de interior.





La alcaldesa se subió a la bicicletas para una foto y ya las han recogido. No sé dónde las tiene, quizá en un establo





¿Considera que esto tiene un reflejo importante en los asuntos del Gobierno local?

Todo esto se ve trasladado a la ciudad, porque la urbe no avanza. Es un cambio de cromos: el que vale para concejal de deportes ahora vale para Seguridad Ciudadana; el de Educación, ahora lleva Empleo... Y Cultura lo lleva directamente la alcaldesa, un sector que sufrió mucho durante la pandemia.



La alcaldesa dice que nadie le para para preguntarle por los directores de área.

Dudo que le pare nadie por la calle. Claro, si yo la paro por la calle (como ha sucedido) para quejarme por una obra y me dice ‘Vote a otra’ o si yo tengo un coche y dice que ‘ese no es mi problema’ que es como tener una vaca, se tiene que tener un establo ¿Cómo no va a ser un problema de una alcaldesa la falta de aparcamiento en la ciudad?



El Gobierno local apuesta por el transporte alternativo.

La alcaldesa está para la foto. Ayer (por el miércoles) se subió a las bicicletas eléctricas que presentó –yo no la veo venir al Ayuntamiento en bicicleta– y las bicicletas las han recogido, que ya no están. No sé dónde las tiene. Quizá en un establo (ironiza). Es una muestra de postureo.







Bueno...

A mí tampoco me paran por la calle para preguntarme por los cotilleos del Gobierno, pero eso se traduce en una gestión. Una alcaldesa debe tener un equipo experto: Deportes, alguien que lo conozca, Hacienda, en este momento de crisis, alguien que haya llevado este departamento, pero lo lleva el portavoz municipal (José Luis Lage) que es quien realmente manda, y al que le da igual ser concejal de Noia que de A Coruña. Hoy está en A Coruña. Mañana, sabe Dios.



¿Cuál es su valoración de cómo se gestionó la pandemia desde María Pita?

La pandemia fue una desgracia. Todos los grupos estuvimos con el Gobierno municipal, pero lo importante entonces y ahora, era la ciudad. Y se aprobó un plan de rescate. Pero pasó el día y se olvidó de aquello, y al año siguiente no aprobó el presupuesto sino quien lo prorrogó.





Necesitamos la mayoría absoluta porque si no, estoy segura de que vamos a tener un bipartito o un tripartito







¿No fue porque la situación era muy incierta y no se podía planificar a un año vista?

No es verdad. Se podía haber hecho un presupuesto 100% e iban a tener el apoyo de todos los grupos ¿Qué ocurre? Que el Gobierno local decidió pactar únicamente con la Marea, un pacto “progresista” que ni siquiera incluye al BNG y del que decidieron excluir al PP a pesar de que somos el único grupo que votó a favor del convenio del Chuac, de la tramitación urbanística de la intermodal, y de que puede contar con nosotros en el caso del puerto.



La alcaldesa insiste en que ha sacado más de cien asuntos con el apoyo de la oposición.

Si miráramos los datos del Gobierno de Xulio Ferreiro, probablemente tendrá los mismos números. Si un asunto es bueno para la ciudad, nosotros votamos a favor, aunque estamos hartos de juntas urgentes y plenos extraordinarios. Todo es extraordinario y urgente, saltándose los plazos legales.



Pero aprobaron un presupuesto con la Marea ¿Su relación seguirá siendo buena cuando quedan un año para las elecciones?

Ahora la Marea va a exigir que se lleven a cabo las cosas que incluyeron en el presupuesto, que salga la concejala Mónica Martínez del Gobierno, etc.



¿Y la fachada marítima?

Línea roja de la Marea 0 euros para el Puerto. A día de hoy, la Xunta tiene 20 millones para garantizar la titularidad pública de Batería y Calvo Sotelo y el Puerto ha abierto los muelles al público lo que ha podido. No creo que se vaya a hacer nada. Se hizo un año y pico una cumbre aquí en la que se sacó absolutamente nada. Todo son anuncios electorales.



Sobre las elecciones ¿Ocurrirá lo que en las dos anteriores elecciones, que el PP gana sin mayoría suficiente y no tiene con quién pactar?

Aquí es todos contra el PP. La gente tiene que tenerlo muy claro para votar. Nosotros necesitamos la mayoría absoluta, porque si no, estoy segura que la próxima vez va a entrar el Gobierno o bien a la Marea o bien al BNG. Vamos a tener bipartito o tripartito.



Un bloque de izquierdas.

Al que ellos llaman progresismo. Yo le llamo retroceso porque cuando esto sucede, la ciudad en lugar de avanzar, retrocede.



¿Qué me dice de Vox? Algunas encuestas apuntan a que podría tener concejales en A Coruña.

¿Vox en Galicia? Primero, no sabemos quién se va a presentar.



Tampoco el PP.

Pero no tienen ninguna cara visible. En el PP hay mucha gente competente y visible. Y las elecciones son el año que viene.