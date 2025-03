Rober Folgar | “Cualquier historia que te cuenten es la que menos esperas oír”

A Coruña puede enorgullecerse de su red social, compuesta por instituciones como Padre Rubinos, Cruz Roja, o la Cocina Económica, que atienden a las personas en riesgo de exclusión social. Sin embargo, no hay que olvidar el esfuerzo individual para atender al colectivo de sintecho y mejorar su calidad de vida y autoestima en la medida de lo posible. Esto es lo que hace el joven barbero Rober Folgar, que lleva cuatro meses abordándoles en plena calle para ofrecerles un corte de pelo. Cuelga sus sesiones con ellos en su página de Instagram @REVORCUTS.

¿Por qué decidió hacerlo?

Básicamente, porque la gente en la calle siempre me ha dado pena y siento curiosidad por saber cómo terminaron en esa situación. Y yo creía que no todo el mundo que está ahí es porque sea malo.



¿Qué quiere decir?

Mucha gente piensa que los que están en la calle han tenido mala vida, vicios. Pero muchos son gente trabajadora que por circunstancias de la vida llegó a esa situación, aunque otros no. Hay un poco de todo.



¿En qué consiste el proyecto?

La idea fue cambiando. Al principio solo era cortar el pelo, pero luego fui hablando con ellos. Te cuentan un poquillo lo que hacían antes, lo que hacen ahora, cómo han terminado así...

¿Cuál es su conclusión?

Cualquier historia que te cuenten es la que menos esperas oír.

Pero ¿cómo lo hace? ¿Sale a la calle con el material y les busca?

Hasta hace nada, iba un poco por la calle. Al pasar, te fijas en que aquí hay un chico y el próximo día vamos, si podemos. Pero un cliente mío, que ayuda a los sintecho, me dijo por dónde suelen estar. Así pierdo menos tiempo, que tengo poco.

¿Qué puede hacer por una persona que está en esa situación un simple corte de pelo?

Les da un poco más de autoestima, de cara a la gente que los vea, les ve un poquillo más arreglados y no los juzga tanto a primera vista. Y luego, a la hora de intentar cambiar, de conseguir un trabajo, les da ese pequeño ‘chance’ de unas semanillas.



¿Y la charla? ¿Qué les dice?

Que de todo se puede salir. Depende un poquillo de la situación. El otro día le corté el pelo a un señor de 90 años, que ya es más complicado.

¿Mucha greña?

No, se rapan casi siempre, muy cortito. Luego se lo dejan crecer y se lo vuelven a rapar. De ocho personas, solo he encontrado dos con pelo largo. Al resto, les hago un degradadillo, les apuro un poquito, les hago lo máximo que puedo y por lo menos un mes, lo tienen cubierto.