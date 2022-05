Rey asegura que la presencia policial en el Orzán “está dando sus frutos”

El Orzán vivía estos pasados días su primer fin de semana sin uno de sus emblemáticos locales, el Grietax, y con una presencia policial que, según la alcaldesa, Inés Rey, “están dando sus frutos”.



Sólo el pasado sábado, los agentes impusieron una veintena de denuncias, todas relacionadas con el ocio nocturno, algo que parece circunscribirse a la máxima que defendía ayer la regidora de que “no se van a consentir comportamientos violentos o que puedan impedir el descanso de los vecinos”.



No obstante, los propios vecinos de la zona aseguran que la presencia policial sigue siendo insuficiente, pero lo que tienen claro, según apuntaba el presidente de la asociación vecinal Ensenada del Orzán, José Luis Méndez, es que “nosotros no vemos más presencia policial que antes de la pandemia”.





La alcaldesa asegura que el refuerzo de agentes se hace notar, aunque los residentes reclaman mayor constancia





Explican que sí que se ve alguna patrulla más que hace unos meses, pero que “no nos sirve que vengan a las cuatro de la mañana”, ya que reclaman que los agentes estén presentes en la zona “desde las 23.30 horas”, momento en el que indican que se empiezan a dar los problemas.



Las molestias que denuncian los vecinos no son solo los ruidos hasta altas horas de la madrugada, sino que critican que se permita que la gente salga de los locales con la bebida (lo que dicen que hace que el radio de afectación del ruido sea mayor), además del vandalismo (desde orines en los portales, hasta desperfectos varios). Por eso Méndez asegura que es necesaria la “presencia continuada” de la policía “y que actúe”.









Establecimientos





En sus declaraciones de ayer, la regidora herculina apuntaba que en estos entornos “hay que compatibilizar el ocio y el descanso”, para lo cual aseguraba se deben cumplir las ordenanzas y no provocar “perjuicios a los vecinos”.



Y es que, precisamente, hace unos días se clausuró uno de estos locales de ocio nocturno, el Grietax, tras acumular varias infracciones por ruidos.



A este respecto, Méndez afirma que “se ha solucionado un foco, han resuelto un problema”, pero añade que tan solo es “uno de muchos”.



El presidente de la entidad vecinal tilda la situación de este establecimiento de “sangrante”, ya que “la gente que vive encima no podía dormir durante cuatro noches seguidas”.



“Hemos ganado una batalla, pero no la guerra”, apuntaba, haciendo un símil bélico, ya que, asegura que hay más locales en la zona que incumplen la normativa de ruidos e impiden el correcto descanso de los vecinos.





El Gobierno local se tendrá que reunir con los aquejados la próxima semana para abordar la problemática





Un descanso al que ayer también hacía alusión ayer Inés Rey, defendiendo que “no se puede perturbar el descanso” de los coruñeses.



Pero, a pesar de la “alegría” de los vecinos, Méndez indica que “no se puede parar aquí”, en alusión al resto de locales que también dice que les perturba su descanso.



Al respecto del aumento de la presencia policial, y de esta clausura, el presidente vecinal critica que “no te puedes poner la medallita”, ya que, añade, “hay que hacer cumplir las ordenanzas”.



Mientras tanto, en una semana, vecinos y Gobierno local mantendrán una reunión para abordar esta problemática y buscar más soluciones para garantizar el descanso.



La reunión se celebrará después de que la entidad vecinal tuviese que recurrir a la Valedora do Pobo para que se escuchasen sus protestas. La Valedora propuso varias recomendaciones al Ayuntamiento, como abordar el problema en una junta de seguridad o considerar como agravante las sanciones reiteradas. l