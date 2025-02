Rescatan con vida a una mujer de las aguas frente a la Torre de Hércules

El Grupo de Rescate Acuático (GRA) de los Bomberos sacó ayer de las aguas al pie de la Torre e Hércules a una mujer de 43 años, que había sido arrebatada por un golpe de mar. La alerta se dio al mediodía, pero no fue hasta cerca de la una de la tarde que se completó la operación de rescate. La mujer se encontraba en un razonable estado de salud, aunque presentaba síntomas de hipotermia tras tanto tiempo de inmersión en el agua helada.



“Estaba en las rocas, a veinte metros, y vino una ola”, comentó uno de los testigos que alertó a las autoridades. La víctima en ese momento estaba vestida con un chaleco y un pantalón corto, y comenzó a nadar inmediatamente. Intentó regresar de nuevo a la orilla, pero la fuerte resaca se lo impedía, así que decidió dejarse llevar por la corriente. “Parecía muy tranquila, estaba dando brazadas hacia atrás, lentamente”, explicaron los testigos.



Foto: Quintana

Estos se sentían cada vez más impacientes porque los servicios de emergencia no hacían acto de presencia. Recibieron varias llamadas, incluida la Policía Local, que pedía más explicaciones de dónde se encontraba exactamente la persona en apuros. En principio, había caído por el lado sur, frente al Aquarium, pero la corriente la desplazaba hacia el norte. “Ellos me decían que si la caracola (la escultura) pero yo les decía que no, que ya estaba frente a la sirena de niebla, cerca de o Boi, que creo un coruñés sabe donde está”, comentó uno.



Aquella incertidumbre aumentó la angustia de la espera pero, finalmente, hizo acta de presencia la lancha de salvamento del GRA: Mientras tanto, dos vehículos de Bomberos y otro de la Policía Nacional lo apoyaban desde tierra. La mujer se encontraba a 100 metros de la orilla y no hizo ninguna indicación de que se encontrara en apuros.



Un bombero se lanzó al agua y la ayudó a subir a bordo de la lancha. Fue entonces cuando ella les explicó que la corriente le había impedido regresar. Se le retiraron las prendas mojadas para que entrara en calor y se la trasladó hasta O Parrote, donde le esperaba una ambulancia del 061 que llevó a su vez al Hospital, aquejada de hipotermia