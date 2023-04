Reportaje | Sociedad y burguesía liberal

Hay que destacar tres conceptos diferentes, dentro de la sociedad predominante de la época, en la que conviene poner especial mirada en el ejército y su implicación en este proceso. Así, hizo que fuese fundamental para acabar en completo éxito aquella empresa que nació con numerosos titubeos y mucha impaciencia, por parte de todos los que se vieron inmersos en este proceso de instauración liberal. Lo mismo acontecería con la burguesía en general, llegando ambos a ser dos pilares fundamentales en los que se sustentó el éxito del movimiento liberal, al cual el pueblo apoyó decididamente en un primer instante, hasta que se vio desengañado y la simbiosis que en un principio hubo desapareció tal cual había llegado.



Los otros dos pilares importantes de aquella sociedad y que socavaban la realidad liberal y azuzaban al pueblo en su propio beneficio se lo disputaban el poder ancestral del absolutismo, con sus privilegios durante largas centurias en la Historia de España, que eran los hidalgos, clero y algunos miembros del propio ejército. Éstos veían con malos ojos un cambio tan radical, especialmente en los mandos de mayor edad, que a la postre eran los jefes superiores y los cuales se vieron apartados del mando por los liberales en los primeros instantes del alzamiento, pero también todos estos contrastes harán que el movimiento liberal finalmente fracase en su intención y solución de dar continuidad a su proyecto de cara a cambiar la imagen que de España se tenía en el exterior.



El medio imprescindible para llevar a cabo el movimiento será el ejército, cuya pieza será clave en el cambio del poder absoluto por el liberal y poco tiempo después hará el camino a la inversa, haciendo caer al régimen liberal y aupando al poder a los absolutistas. Es la paradoja de la España de entonces, pero que también lo puede ser de cualquier hecho histórico acontecido a lo largo de estos 200 últimos años, en que los españoles, pese a todo lo padecido, poco hemos aprendido de la historia, por no decir que nada se ha aprendido.



Aquel pronunciamiento de 1820 no fue el primero que había acontecido desde el final de la guerra de la Independencia, ni tampoco sería el último. España, desde la finalización de aquel conflicto, se había convertido en un rompecabezas, dadas las intentonas golpistas que se irán sucediendo paulatinamente. En este caso concreto, el alzamiento de los liberales fue preparado a conciencia después de los anteriores fracasos por los sectores del liberalismo gallego y en particular del coruñés, encomendando a los oficiales más jóvenes de los diferentes regimientos la tarea del alzamiento.



De esta parte tan delicada, es excluida la participación de los jefes más veteranos, las cuales eran personas más adictas al absolutismo de Fernando VII, por lo que las fuerzas destacadas en A Coruña, que intervienen de un modo eficaz en dicho alzamiento serán el segundo Regimiento de Granada, el segundo Regimiento Ligero de Voluntarios de Aragón, el Regimiento de Voluntarios de Castilla y el Regimiento de Artillería.



En todas estas unidades se pondrían al frente de las mismas los mandos intermedios, pero sus jefes apenas intervendrán en dicho pronunciamiento militar. Por tanto, la escala de orden sería por parte del segundo coronel, tenientes coroneles y capitanes, pero los mandos superiores tampoco tendrán parte en el alzamiento al ser todos ellos muy adictos al movimiento absolutista. Es el caso del Marqués de la Reunión, el teniente general Nicolás de Llano Ponte, el gobernador militar José Escudero Lisón (Medina del Campo-Valladolid 1751), así como los diferentes jefes de los distintos cuerpos alzados, los cuales son detenidos y encerrados en el fuerte de San Antón a la espera de ser embarcados en el bergantín ‘Hermosa Rita’ para ser deportados.

Ruta de traslado

Este traslado se lleva a efecto y todos ellos son trasvasados a dicho bergantín. Su ruta era de A Coruña a Algeciras y el presidio de Ceuta como última escala posible, pero el barco hace una parada en Gibraltar y allí serán puestos en libertad Nicolás de Llano y Francisco Javier Venegas, ambos habían sido deportados por las nuevas autoridades a Algeciras. Aunque posteriormente todos regresarán a su lugar de origen, mediante una real orden librada por Fernando VII el 11 de septiembre de 1820, de modo que la totalidad de aquellos prisioneros realistas deportados habían sido 42. De ellos, dos ya habían sido desembarcados en Gibraltar por orden de las autoridades inglesas, el resto cumplió su arresto hasta el mandamiento real.



En realidad, el pueblo en si nada tuvo que ver con el alzamiento de 1820, aunque fue arrastrado en su desarrollo. Todo giró alrededor de dos pilares importantes: el militar y el económico, sufragado por la elite burguesa de la Nación. Lo demás fue una imposición en un cambio de Gobierno y un nuevo modelo de Estado, con el que los españoles en general y los gallegos en particular no estaban en absoluto familiarizados. Era una forma de que las clases dominantes pasasen de un terreno puramente económico. Con una decadencia en las transacciones mercantiles con las antiguas colonias de la Metrópolis y a la cual el comercio con Inglaterra u otros países dominantes en el hemisferio, los españoles no podían competir, de ahí que se intentase ir dejando de lado aquel fructífero comercio en otro tiempo, y lanzarse la burguesía, mediante el pensamiento liberal, a constituir otro emporio económico. Lo haría través de la política de Estado, provincial o local.



A todos estos burgueses se les sumarían muchos militares, sobre todo del mando intermedio y las tropas, bajo la orden de su inmediato superior con obligación de acatarlas. Después, en el ámbito civil, habría algún escribano de turno, rentistas, clérigos descontentos con el absolutismo, abogados y otras profesiones liberales, intelectuales de todo tipo. De hecho, si el liberalismo triunfó en A Coruña y no en Santiago, por ejemplo, fue porque en la ciudad coruñesa todo estaba bien preparado y apenas había oposición al movimiento, mientras que en Santiago, al ser cuna eclesiástica, el liberalismo sería menor y los simpatizantes del absolutismo muy numerosos.