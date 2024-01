Reportaje | La morriña coruñesa pierde la batalla ante las oportunidades laborales

FERNANDO PENA VALIÑO (41)

7 años en Vancouver. Diplomado en Magisterio. BC Children’s Hospital.

“Puedes empezar una profesión sin importar si tienes 20, 30 o 50 años”

“A Coruña en particular y España en general no ofrecían demasiadas oportunidades laborales y en Canadá sí pudimos encontrar la estabilidad necesaria para montar una familia” “Íbamos rebotados de trabajo en trabajo, pero nunca con estabilidad que uno necesita. Han pasado siete años y no creo que sea tiempo suficiente para que se dieran los cambios deseados” Ahora mismo, solamente contemplamos volver de vacaciones de forma esporádica. Quizás, una vez me jubile, sí que pensaría en volver, pero siempre alternando los dos países” “Aquí tienes la oportunidad de empezar una profesión nueva formándote, sin importar si tienes 20, 30 o 50 años. El coste de la vida es alto, pero puedes tener una muy buena calidad de la misma”

JULIA PASTUR MÉNDEZ (36 años)

14 años en Reino Unido. Dipl. en Turismo. Trabaja en The White Company.

“Me gusta mucho el multiculturalismo y el nivel de los colegios londinenses”

“Me apetecía cambiar de aires antes de afincarme en A Coruña y tuve mucha suerte, porque ya me vine con trabajo antes incluso de llegar a Londres. Es una ciudad que siempre tiene oportunidades” “Llevo 14 años sin estar en A Coruña y la verdad es que no puedo hablar mucho, porque me fui con 22 años. Aquí, en Londres, sí que es muy fácil encontrar trabajo, a pesar del Brexit” “Me gusta mucho el multiculturalismo y el nivel educativo de colegios y guarderías de aquí, que los niños estén expuestos a muchas culturas. Me daría mucha pena privar a mis hijas de esto” “Estoy en Londres, que es muy rico en todo. Es más fácil viajar que en una ciudad como A Coruña, al igual que las oportunidades de trabajo. Además, he tenido una baja maternal de un año”

SARA LÓPEZ SÁNCHEZ (27 años)

5 años en Berlín y uno en Londres. Grado en Psicología. Psicóloga.

“Un trabajador en España cobra lo mismo que alguien en prácticas aquí”

1 “Quería vivir la experiencia de estudiar fuera de España. No tenía claro qué máster hacer y en España uno no puede ejercer solamente con finalizar la carrera de Psicología” “La diferencia de salario es muy, muy grande. Una persona que trabaja en una empresa en España cobra lo mismo que unas prácticas voluntarias en Alemania. Cuando vuelvo allí alucino”. “A corto plazo seguro que no. A medio no lo sé. Volver no me merece la pena profesionalmente y tendría que ser una oferta impresionante para que me decidiera a dar el paso” “Ahora hay muchas más ayudas para la gente joven que cuando yo me fui, pero el Gobierno alemán sigue ofreciendo más, incluso para el que no es de allí y con el idioma”

SERGIO MORALES (36 años)

10 años por toda Europa. Lic. Cc. Políticas. At. cliente en un broker.

“Sólo contemplo volver cuando sea indispensable para mi familia”

“Fueron varios los motivos por los que decidí marcharme: desde buscar nuevas oportunidades a vivir nuevas experiencias, pero sobre todo por falta de salud laboral aquí”. “Cuando me fui, hace más de diez años, diría que la cosa estaba ‘flojita’, pero ahora tampoco sabría valorarlo, porque el mercado y los testimonios que me muevo son internacionales” “Considero volver única y exclusivamente cuando yo me vuelva indispensable para mi familia. Mientras, prefiero seguir viviendo experiencias y probando distintos países” “Haberme ido ha sido una decisión que me ha aportado muchas cosas positivas y tengo la sensación que, de no haberlo hecho en ese momento, me hubiera arrepentido toda la vida”

ADRIÁN NÚÑEZ GARCÍA (34 años)

10 años fuera. MBA en Negocios Internacionales. Trabaja para Arabia Saudí.

“Si regresaré y el cómo o el cuándo son cosas que todavía no sabría decir”

“Inicialmente, el motivo fue estudiar y vivir experiencias en el extranjero, lo que derivó en desarrollar una carrera profesional tanto dentro de España como a nivel internacional finalmente” ”Dentro del contexto español A Coruña se mantiene competitiva, gracias a 3 o 4 empresas que han contribuido a mantener un tejido empresarial sólido: se ve en el mercado inmobiliario y el turismo” “Siendo coruñés, volver a vivir allí es una idea que siempre se tiene en la cabeza. Lo que sucede es que, si pasará y el cómo o cuáno será, son cosas que todavía no sabría decirlo” “Desarrollarte en contextos diferentes a los que estás acostumbrado, que te ayudan a crecer personal y profesionalmente. Conocer proyectos que no hay en Galicia ayuda a visibilizar nuevas vías”

PABLO PÉREZ LLANO (35 años)

10 años en Sidney y Londres. Diplomado en Magisterio. Trabaja en Inditex.

“Veo la situación, pero aún lejos de lo que ofrecen otros países”