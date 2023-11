Reportaje | Mantenerse en alerta naranja durante 40 años

El 16 de este mes el veterano rockero Miguel Ríos actuó en el Coliseum igual que actuó en el estadio de Riazor hace 40 años. Se cumplía así una efeméride muy especial, porque fue el primer servicio que prestó la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña. Federico de la Fuente, uno de sus fundadores, lo recuerda bien: “Éramos tres los que acababan de hacer un curso de monitor en Protección Civil y nos dijeron si podíamos montar algo. Recurrimos a todas nuestras amistades y juntamos a unos cien voluntarios”.



Todo fue muy improvisado. En Almacenes Losada, en San Andrés, consiguieron tela naranja para hacer unos brazaletes y con unos walkie-talkies y algo de equipo más de Gobierno Civil prestaron el servicio. Salió bien, igual que el de Julio Iglesias, inmediatamente después.



Los voluntarios de naranja han estado al pie del cañón en muchos momentos claves, como en octubre del 84, cuando el huracán ‘Hortensias’ castigó la ciudad. Entonces ayudaron a Bomberos y Policía a retirar cascotes, ramas, a cortar las calles y acordonarlas por el peligro de desprendimiento de tejas y fachadas.



En diciembre del 87, el pánico que causó el naufragio del ‘Casón’ en Finisterre cargado con mil toneladas de productos químicos. La deficiente información provocó el pánico, y miles de personas procedentes de zonas como Corcubión o Muxía acabaron en A Coruña. Los voluntarios les prepararon un refugio en el estadio de Riazor con mantas y otro material provisto por el Ejército.



Estuvieron en Riazor, durante el incendio de sus gradas en 1991. En 1992 hubo otra catástrofe marítima, la del ‘Mar Egeo’, que les puso de nuevo a prueba. “Evacuamos todo el barrio de Adormideras. Se hizo un control de accesos para que no entrara nadie, y acompañamos a los vecinos para que recogieran lo imprescindible”, recuerda De la Fuente.



En 1996, se produjo el derrumbe del vertedero de Bens, la emergencia más larga que haya atendido un equipo de Protección Civil: tres meses caminando entre desperdicios, buscando a un desaparecido. “Allí aprendimos lo bien que viene el Vick Vaporub para la mascarilla”, comenta el veterano. En 2002 la situación fue muy distinta. Aquella vez no hubo ninguna emergencia, pero las 12.000 personas que abarrotaron el Coliseum para ver actuar a los talentos de ‘Operación Triunfo’, tampoco fue fácil.



Jóvenes y formados

En 40 años, las cosas han cambiado mucho. “Ahora están mucho más formados”, asegura De la Fuente. Su número ronda los 60 y normalmente se apuntan jóvenes. “Luego se echan novia/o o trabajan, y lo van dejando”, explica. Pero a veces vuelven. Más de una docena son veteranos con 20 años de servicio a sus espaldas. Algunos son antiguos bomberos.



Lo hacen por altruismo, porque les gusta ayudar y a veces escogen la rama sanitaria por lo aprendido en la Agrupación. “Luego no vuelven, porque no les gusta hacer lo mismo gratis”. Otros encuentran su pareja allí. “Tenemos uno que se fue hace quince años y volvió con la mujer y con la hija ya de 18”. Lo que no ha cambiado es el papel del voluntario, que no está en primera línea, sino detrás, sirviendo de apoyo. “Ese hueco lo seguiremos cubriendo”, promete De la Fuente.