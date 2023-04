Reportaje | La inestable primavera de 1808

Siguiendo la línea de las anteriores entregas, la número 29 en este caso, relacionada con el reinado de Fernando VII.

1808 marzo 10.

Solicitud que hace el Cabildo de la Colegiata

En este Ayuntamiento, se ha visto un oficio del Cabildo de la Real Insigne Colegiata de esta Ciudad, con referencia a que se le manifieste si hay algún documento en el Archivo, que acredite voto solemne por las funciones de María Pita y de la Pólvora, no habiéndolo, sería mejor extinguirlas respecto la falta de concurrencia del Pueblo a estas funciones. La Ciudad acuerda lo que convenga, dar comisión a Manuel Lavandeira, para que se instruya de los antecedentes y dé cuenta al Ayuntamiento.

En sesión del 13 de marzo, se da la respuesta de la Ciudad y no hallando antecedentes, sobre el particular, acordó se diga al Cabildo, que por su parte no tiene inconveniente con lo que propone. Anulando aquellas funciones.

Reinado de Fernando VII

1808 marzo 28.

Cédula Real del Monarca Fernando VII

Se ha visto una Real Cédula de SM, Fernando Séptimo, que Dios guarde, con inserción del Real Decreto de Carlos Cuarto, atendidos sus achaques, abdica y renuncia la corona en el Príncipe de Asturias y previene se le tenga como Rey y señor natural de estos dominios y otro Real Decreto por SM reinante, confirmando a todos los ministros en sus empleos por el tiempo de su voluntad, previene el Consejo se comunique sin pérdida de tiempo se ponga en el pago sellado la nota correspondiente, mientras no se habilite el sello correspondiente. La Ciudad acordó, se guarde, cumpla y ejecute lo resuelto por SM. Para que llegue a noticia del público, se publique por bando en el día de mañana, con asistencia de los dos escribanos de Ayuntamiento y procurador General, en la forma que se acostumbra y que se comunique a las Justicias de la Provincia, para que lo reimprima.

1808 Marzo 28.

Manuel de Godoy, ingresa en prisión

Se ha visto una orden del Real y Supremo Consejo de Castilla, comunicada por su Escribano de Gobierno, en 22 del, corriente, por la cual se manifestaba la prisión de Manuel Godoy, y confiscación de todos sus bienes y efectos. Que a nombrado SM, por Presidente de Castilla y con él de Guardias Españolas, al Duque del Infantado y que los confinados por la causa del Escorial, volviesen al lado de SM reinante.

La Ciudad acordó, se guarde, cumpla, publique en este Pueblo y circule a las justicias de la Provincia, para lo cual se reimprima lo dicho.

1808 abril.

Abdicación del Rey Carlos IV

En esta Junta, se hizo presente una Real Cédula de SM el Rey Fernando Séptimo, de 6 de abril corriente, firmada de su Real mano en Madrid y refrendada de su Secretario el señor Ignacio Ayestarán, por la cual, haciendo exposición de que el Rey, su Augusto Padre, con la deliberación más seria y premeditada, ha resuelto abdicar la corona en SM, como hijo primogénito y Príncipe jurado de España, con todos sus Reinos, Estados y Señoríos, según Real Decreto en Aranjuez a 19 de marzo próximo, dirigido a Pedro Ceballos, primer Secretario del Despacho de Estado y comunicado al Consejo y Cámara, de que se ha servido aceptar y aceptó en debida forma dicha renuncia y abdicación en el mismo Real sitio en 20 del citado mes, expidiendo el Decreto correspondiente al mismo Consejo y Cámara, se mandó insertar y comunicar con inserción del Decreto Real de abdicación, lo que participa SM a la Ciudad, para que conste y en virtud disponga como expresamente se manda por SM que se levanten en ella pendones por sí y en su Real nombre, el día que se sirva señalar, de que se avisará y que se ejecuten las demás ceremonias, que en semejantes casos sean costumbre, como lo espera de su acreditado celo, vista dicha Real Cédula por los señores presentes, se pusieron en pie, la veneraron y colocaron sobre sus cabezas como carta de su Rey y Señor natural, y en consecuencia obedecida, acordó la Ciudad se conteste el recibo y la satisfacción del Ayuntamiento, para resolver lo que convenga se junten. El próximo jueves.

1808 abril 21.

Salida del Rey para Burgos

En este Ayuntamiento, se ha dado cuenta de un Real Decreto de SM, dirigido al Presidente del Consejo y Cámara, de 8 del corriente y comunicado en el día siguiente, en que se sirve SM comunicar su salida de Madrid a Burgos, para encontrar al Emperador y Rey, el Emperador de los franceses y Rey de Italia. Y el nombramiento hecho en el Serenísimo el Infante don Antonio, para que durante la ausencia de SM despache los negocios graves y urgentes que puedan ocurrir, oyendo antes a los Secretarios de Estado y del despacho, a fin de que circule a las justicias de su partido, la Ciudad acordó, se verifique dicha circular a las justicias.

1808 abril 21.

Decreto del Rey Carlos IV

Se ha visto el Real Decreto de SM, de Carlos Cuarto, de 18 de marzo próximo pasado, que con fecha de 31 del mismo, acaba de pasarle a la Ciudad, por el cual se encarga SM, de mandar por su persona el Ejército y Armada, exonera a Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, de los empleos de Generalísimo y Almirante, con lo más que corresponde y mediante se halla ya comunicado anteriormente, acordó la Ciudad se avise el recibo. l