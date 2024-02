Reportaje | Imcitizen y sus lecciones sobre la participación ciudadana en A Coruña

La educación es esencial para la construcción de la identidad, y la prueba puede encontrarse en Imcitizen, un proyecto de la Unión Europea que desarrolla el rol participativo de los niños como ciudadanos. A pesar de estar liderado por la Universidad de Barcelona, la UDC también forma parte de la agrupación de centros que impulsan sus actividades con la ayuda de niños de entre 9 y 12 años de varios colegios españoles. El CEIP Ramón de la Sagra y el Manuel Murguía aportan el carácter coruñés a este estudio.



Héctor Manuel Pose, docente de la Universidad de A Coruña, explica que antes de Imcitizen la institución gallega llevó a cabo un estudio similar a nivel nacional sobre la participación infantil y adolescente en el Estado. Esta experiencia de cuatro años probó la necesidad de continuar e ir más allá.



“Queremos trasladar que a participación infantil é algo que se educa nas primeiras edades. Un ciudadano non é ciudadano a partir do momento no que empeza a votar, senon dende que nace porque ten dereitos e deberes”, resalta Pose.



El programa es posible gracias a la colaboración del profesorado y del equipo directivo junto a la Federación Nacional de Ampas. Este último organismo brinda su asistencia para cuadrar las sesiones de los niños del Ramón de la Sagra durante el horario extraescolar. Una tarde, o mañana en el caso de Manuel Murgía, por semana, los jóvenes debaten y dialogan en distintos procesos durante una hora.



“Después se realizó lo que nosotros llamamos ‘Pasaclases’. Consistían en que ese grupo de niños iban por todas las demás clases, desde preescolar hasta sexto, con la idea de formar una plataforma donde los alumnos del colegios aporten sus ideas y quejas”, cuenta Nuria Martínez Pigueiras, representante de Ampas en esta iniciativa.

Encuentro en Barcelona

El personal de los colegios resalta el efecto positivo entre los niños del programa en sus dotes como oradores, un capacidad que pudieron comprobar el pasado 19, 20 y 21 de enero. Durante estos días, unos pocos niños de los dos centros coruñeses viajaron a Barcelona para compartir sus progresos con otros jóvenes que forman parte de la iniciativa.



El total de participantes en este reunión Imcitizen fue de 40 chicos y chicas procedentes de diez colegios de seis municipios. Además de A Coruña, las otras localidades representadas fueron Barcelona, Madrid, Azuqueca (Guadalajara), Castrillón (Asturias), Mislata (Castellón).



En este largo fin de semana, los pequeños disfrutaron mientras demostraban el luminoso porvenir de una generación más concienciada con su papel dentro de cualquier estado democrático a través de las diferente actividades propuestas. Imcitizen podría ser la respuesta para incentivar la participación ciudadana.