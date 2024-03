Reportaje | Cuatro años del primer caso de covid coruñés mientras doce están hospitalizados

Doce personas permanecen ingresadas en el Chuac al cumplirse el cuarto aniversario de la detección del primer caso en la ciudad de A Coruña un cuatro de marzo de 2020. Se trataba de un varón de 49 años que procedente de Madrid llegó a la urbe con intención de iniciar un carrera laboral en una empresa textil. Llegó por carretera y tras compartir vehículo con un compañero decidió trasladarse al complejo hospitalario de referencia, aquejado de un cuadro respiratorio que, con el tiempo, se identificaría como covid. A partir de ese instante la pandemia se adueñó de todo y de todos. Tres jornadas después se anunció un nuevo caso y ya el día 9 se clausuró el centro cívico de Feáns por su relación con once positivos.



Hay comenzaron las desinfecciones de establecimientos y locales públicos primero por parte de empleados públicos y ya más tarde por integrantes del Ejército español. El confinamiento de, en primer lugar quince días para luego alargarse nueve meses, se inició un sábado 14 de marzo. Fueron más de 270 días con sus noches hasta que el coruñés Juan Molina ocupó portadas y aperturas de bloques informativos por ser el primero en vacunarse.



Cambios en los hábitos



La entrada del covid en la vida de los coruñeses significó a la par un cambio de hábitos, si no también de mentalidades. Las compras por internet, el incremento del amor por las mascotas (nunca se hará un estudio de la cifra de kilómetros recorridos por los canes durante el confinamiento), la lectura al fin de libros años y años olvidados y, como no, seminarios acelerados de cocina. Asimismo, las autoridades competentes recomendaron que el abono de dinero en efectivo se realizase lo mínimo posible.



Lo que sí se hizo de obligatorio cumplimiento fue la de utilizar mascarilla nada más poner un pie en la calle o en zonas de uso público generalizado. Este imperativo se mantuvo vigente durante desde diciembre de 2020 hasta mediados del 2023. Aunque al principio se consideró que debía colocarse para evitar ser uno de los contagiados después se generalizó para obstaculizar cualquier eventualidad. También las terrazas de bares y restaurantes dejaron de ser territorio propio y natural de fumadores. El que más y el que menos prefirió pasar algo de frío o calor, dependiendo de la estación, a quedarse retenido más en casa.

Mención aparte merecen las largas colas para primero realizar las pruebas médicas con las que si el resultado era negativo permitía hacer vida más o menos normal y después, a partir de diciembre de 2020, vacunarse en los espacios habilitados en ExpoCoruña.



Ingresado más de tres meses



Aunque para la mayoría de la población coruñesa la experiencia de la pandemia no deja de ser un recuerdo de evidente sabor amargo para otros supone una experiencia que raramente olvidarán. Se trata de los afectados por esta dolencia de la que se tuvo conocimiento en 2019 proveniente del lejano Este. Enrique, electricista afincado en el municipio de Bergondo, permaneció ingresado más de tres meses primero en el Chuac y después en el hospital de Oza.



“Perdín trinta kilos mentres estiven na UCI. Ingresei o 28 de xaneiro e alí estiven ata abril. Fun o Chuac porque tiña fiebre e nada máis chegar xa me hospitalizaron. Esa mesma noite perdín a consciencia e non a din recuperado ata un mes despois. Só me acordó de ver un pony blanco que pegaba patadas a todo o que se movía”, dice este afectado que asegura que a pesar del tiempo transcurrido desde que desarrolló la enfermedad todavía tiene episodios de insuficiencia respiratoria y dolores musculares.

“Ainda agora me falta o aire”



De exactamente lo mismo se queja su vecino Manuel. En este caso su situación no alcanzó los límites de la de Enrique ya que tan solo permaneció ingresado unas diez jornadas. “Os primeiros días non podía subir ata o piso do meu fillo. Eu afogaba e ainda agora as veces me falta o aire”, apunta este bergondés que fue hospitalizado aquejado de covid en dos ocasiones diferentes.



Los achaques que sufren los dos son de manual de pacientes de coronavirus. A saber: fatiga, dificultad para respirar o falta de aire; tos; dolor articular o muscular; síntomas cardíacos, como dolor en el pecho y latidos rápidos o palpitaciones; dolores de cabeza y pérdida de olfato o gusto, entre otros muchos.