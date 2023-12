Regalo de Navidad musical: la Mardi Gras adelanta parte de su programa hasta mayo

Ayer no sólo los niños abrieron los regalos bajo el árbol. En la sala Mardi Gras también quisieron hacer su particular regalo a los más melómanos, adelantando buena parte de la plantilla que conformará su programación hasta el próximo mes de mayo.



Y es que este 2024 que estamos a punto de inaugurar es bastante especial para la sala de conciertos coruñesa. El pequeño rincón de Nueva Orleans en A Coruña cumplirá un cuarto de siglo.



Pero en vez de recibir ellos el regalo, han decidido ser los que lo otorgan, con un primera avance de lo que será este 2024 en la sala. Este primer adelanto contará en enero con grupos y artistas como Manolo Kabezabolo, Pölisong, los estadounidenses The Oxys, Ataque Escampe, Martins Aneiros Band y el especial en homenaje a Led Zeppelin de Exit.



Durante el mes de febrero se esperan visitas como las de Faro, Anabel Lee, Crim, NudoZurdo, Inazio, Wasted Wiltons, Mamá Ladilla y Smoggers.



Ya en marzo, pasarán por la Mardi Gras los estadounidenses Jason Kane & The Jive, los canadienses The Brains y los suecos Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band. Además, también se espera que actúen Los Sex, Leather Boys, el Niño de la Hipoteca, Sandford Music Factory, Antillectual, Zenzar y El Mundo de Sofía Band.





Ya en el cuarto mes del año, los protagonistas, por el momento, serán Fito Mansilla, Bule, Samesugas, Marilia Monzón, Crowded, Sickeeper, Suu y Alberto & García. Además, tal y como anunciaban ayer desde la propia sala, también se aguarda un concierto de los luxemburgueses Francis of Delirium.



La última parte de este adelanto navideño es la correspondiente al mes de mayo. Desde Estados Unidos llegarán a la Mardi Killer Kin y Hannah Aldridge y, desde su vecina Canadá, Bywater Call. Además, también hay programadas actuaciones de Think Inside Me, Ttres Caladas, Luis Fercán y Gilipojazz.

Broche al 2023

Pero antes, todavía tiene que finalizar el presente 2023. Tras la primera sesión del espectáculo ‘Punk para perretes’, en beneficio de Apadán, el pasado sábado, la propuesta se repetirá el próximo sábado 30.



Pero antes, habrá tiempo para la risa y la poesía con la actuación del dúo Aldaolado, esta noche (21.00 horas). Mañana, miércoles, será otra velada para la risa, con una jornada de improvisación (21.00 horas). El jueves, 28, será el turno para el concierto de Sophie Simmonds junto a su banda (21.00 Horas). El viernes, llegarán Amoeba Split (22.30 horas), en una jornada con entrada libre. Y, para acabar bien el 2023, la sala se abrirá con una ‘Fiesta de Fin de Año’.