Rebeca Jiménez | "Antes era más agresiva cantando, ahora me he dulcificado"

Rebeca Jiménez es una de las voces más reconocidas del panorama musical español y sus más de 15 años de trayectoria –en los que ha lanzado cuatro discos y ha actuado junto a Neil Young, Andrés Calamaro, Quique González o Leiva– lo atestiguan. Llegará el día 15 a La Disfrutona del Orzán con su gira acústica ‘Calaveras’, adelanto del álbum que sacará en la primavera de 2024.

Tras tocar en recintos de todo tipo, ¿cómo es volver a las salas?

Estoy muy acostumbrada a hacer salas pequeñas en acústico y en este caso voy sola al teclado. El planteamiento de esta gira, ‘Calaveras’, era recorrer las salas con un adelanto del nuevo disco, ‘Calaveras y estrellas’. El año que viene se hará un formato un poco más grande, con banda. Para mí los conciertos más cercanos y emocionantes son estos, en los que tengo al público ahí pegadito.



Acaba de lanzar ‘Calaveras y estrellas’, canción con letra del poeta Benjamín Prado. ¿Cómo surge?

De nuestro espectáculo juntos ‘Agitado y mezclado’. Hemos tenido muchos viajes de carretera juntos y tenemos una amistad de muchos años. Me conoce perfectamente y le he contado mi vida. Llevo una calavera mexicana tatuada y siempre pongo calaveras y estrellas en mis escenografías, así que un día me la mandó y dije: “Madre mía, qué bonita”. Es una canción con la que se identifica todo el mundo, de hecho comienza con “en mi vida hubo de todo, como en todas”. Para mí fue sorprendente recibir una letra que parecía haber escrito yo. Esta colaboración nos traerá, seguro, más canciones juntos.

¿Qué Rebeca mostrará el nuevo disco, que saldrá en 2024?

He recuperado a la Rebeca del primer disco pero con la madurez que me ha dado mi trayectoria. En su momento derivé hacia las rancheras por mi etapa viviendo en México y mi amor por su folclore, pero este disco no va a tirar por ahí. Será más americano, como al principio, con letras súper personales pero no sobre el amor, sino con reflexiones sobre la vida y el paso del tiempo. Cuando empecé era muy agresiva cantando, más chillona (risas), ahora me he dulcificado.

¿Por qué si se habla de canción de autor vienen a la cabeza nombres masculinos?

No sé, quizá de la época de los cantautores de antes, Serrat, Aute, Sabina, en que había menos mujeres, aunque ahora ya hay un buen puñado. Teníamos a Cecilia, que era impresionante, pero se nos fue pronto. Ahora Rozalén, incluso Eva Amaral... En los festivales sigue habiendo muchas más bandas masculinas y todavía queda camino por recorrer.