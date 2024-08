El puerto de A Coruña es el único espacio “viable” para instalar atracciones

Si después de 25 años volviese la feria a la ciudad, sus promotores tendrían que buscar una localización para instalarla. Fredy Camarero, impulsor de la noria del puerto en 2022 y miembro de la familia que llenaba el centro de A Coruña de atracciones, considera como viable una única respuesta: el puerto. Sin embargo, reconoce que a día de hoy no sería posible desarrollar esta iniciativa por incompatibilidad con las acciones culturales que se llevan a cabo en los muelles. Por una parte, los conciertos que allí se celebran entre los meses de julio y septiembre, y por otra, la exposición de la Fundación MOP.



Tras un cuarto de siglo sin feria, varias son las ubicaciones por las que esta pasó a lo largo de los años hasta que dejó de celebrarse: Entrejardines, los jardines de Méndez Núñez, La Marina y, la última, O Parrote. “Tiene que ser un sitio céntrico y por extensión sería el puerto, pero es complicado y hacer algo es inviable por la cantidad de actividades que hay ahora allí”, explica Camarero, quien considera que, de volver a montar una feria, “sería un éxito”.

En los últimos años, relata, han solicitado permiso para instalar pequeñas atracciones, como es el caso de las de Navidad en María Pita o el carrusel de La Marina. El deseo de una gran feria, sin embargo, se ha perdido con el paso de los años. “Lo pedimos muchas veces y no sabemos por qué no volvió a haber. No es cosa de la corporación municipal actual porque ya ocurrió con las anteriores”, dice. Camarero recuerda las quejas vecinales que produjeron la cancelación de las atracciones en O Parrote, pero asegura que “la gente sigue demandándolo a día de hoy. Sale una foto de la noria, por ejemplo, y la gente nos lo pide”.

Pontevedra, modelo a seguir

El impulsor de la noria que estuvo instalada en el muelle de Batería durante algo más de dos meses lamenta que A Coruña sea “la única ciudad o pueblo grande de Galicia sin atracciones”. Cree, además, que aunque lo ideal sería contar con un amplio periodo de tiempo para su instalación, actividad y desmontaje (calcula que cerca de un mes), podría llevarse a cabo el modelo de Pontevedra, con las Fiestas de la Peregrina, cuando “se cortan las calles durante unos días y se instalan las atracciones”. “Si se quiere, se puede”, sostiene.

Sobre la noria, Fredy Camarero manifiesta su interés por volver a instalarla en la ciudad, siempre y cuando “surgiese una ubicación adecuada”. “La infraestructura y el transporte tiene que estar tiempo para que sea viable”, concluye.