El puerto de A Coruña continúa en temporada alta: 24 cruceros visitarán la ciudad en octubre

Con la llegada del otoño se da por finalizada la temporada alta en el sector turístico, pero el puerto seguirá en octubre a pleno rendimiento: 24 cruceros llegarán al muelle coruñés este mes. El primero en atracar en la ciudad será el ‘Arvia’, hoy mismo, con más de 6.200 pasajeros a bordo. Pero no lo hará solo, ya que habrá una doble escala, y es que también recalará en la dársena el ‘Silver Spirit’ con algo más de 600 viajeros.

Mañana será el turno de otro viejo conocido en A Coruña, el ‘Norwegian Dawn’, con cerca de 3.000 cruceristas, para dar paso, ya el jueves, al ‘Ventura’, de 291 metros de eslora y más de 3.000 personas a bordo. El sábado contará con la presencia del ‘Crystal Symphony’, y el lunes, 7 de octubre, habrá otra doble escala, la del imponente ‘Iona’ y la del ‘Mein Schiff 7’. En total, llegarán al puerto más de 8.000 turistas en solo una jornada.



Tras el paso del ‘Anthem of the seas’, el martes 8, atracará en el muelle, por primera vez, el ‘Caribbean princess’. Lo hará el día 10 de octubre. Se trata de un buque de 290 metros de eslora y capacidad para más de 3.600 viajeros. Este crucero ofrece una gran variedad de opciones de entretenimiento, como cine bajo las estrellas, musicales, casino, galería de arte (con subastas incluidas) espectáculos de estilo Broadway, pista de golf y discotecas, entre otras. Este crucero que se estrena en A Coruña no llegará solo, y es que habrá una triple escala durante la jornada del jueves: además del ‘Caribbean princess’, atracarán también en el muelle el ‘Norwegian Prima’ y el ‘Celebrity Apex’, con más de 3.200 pasajeros cada uno.

Fin de mes

Al día siguiente llegará el ‘Seven seas splendor’, y ya el 12 de octubre lo hará el lujoso ‘World Voyager’, que repetirá el día 16, junto al ‘Hanseatic Spirit’. Ya en la recta final del mes, el 19 de octubre atracará en la dársena el ‘Arvia’; el 21 habrá otra doble escala, en este caso de los buques ‘Celebrity Apex’ y ‘AIDAperla’; el 24 recalará en el puerto el ‘Arcadia’; el 25, el ‘Bolette’; el 26 de octubre, el ‘AIDAsol’; el 29, el ‘AIDAprima’; y, por último, el 30 de octubre regresará el ‘Iona’ para poner fin al calendario de escalas programado para este mes, con 24 visitas.

Tal y como informó la Autoridad Portuaria hace unos días, el Puerto sigue consolidando su excelente posición en el tráfico de cruceros y ha cerrado para 2025 más de 170 escalas que supondrán la llegada de más de 400.000 turistas y 150.000 tripulantes, por lo que batirá su propio récord por cuarto año consecutivo. El presidente de la entidad, Martín Fernández Prado, indicó que se prevé cerrar 2024 con más de 160 buques y más de 360.000 pasajeros, lo que supondrá rebasar el número de cruceristas por tercer año seguido. Por lo tanto, si se cumple la agenda concertada para 2025, se superará el récord por cuarta ocasión.



En el calendario del próximo año figuran nuevamente barcos de prácticamente todas las navieras que operan a nivel internacional. Se anuncian 73 días con escalas múltiples, entre ellas cinco escalas triples y un día, el 22 de abril, en el que coincidirán cinco buques en el puerto, que obligarán a desplegar un operativo especial al estar distribuidos en diferentes muelles de la ciudad. Fernández Prado destacó que el impacto económico de los cruceros se estima en más de 30 millones de euros anuales, sumando el gasto directo que realizan los turistas y los tripulantes en diferentes sectores locales.