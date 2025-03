El primer vuelo europeo de aerotaxi no tripulado lleva firma coruñesa

El centro tecnológico coruñés ITG participó en el primer vuelo europeo de un aerotaxi no tripulado en un entorno urbano real. Esta operación, que tuvo lugar la semana pasada en el espacio aéreo de Benidorm, supone un hito en el desarrollo del U-space (gestión del tráfico aéreo de los drones). En la demostración aérea, coordinada por la Universitat Politècnica de València, se operaron simultáneamente un aerotaxi no tripulado de la empresa EHang con capacidad para transportar dos personas, junto con once drones que simularon diversas operaciones, desde transporte y entrega de mercancías, hasta labores de vigilancia y de salvamento. Para garantizar la integración eficiente y segura de todos los drones en el espacio aéreo, ITG, única entidad gallega participante en su condición de centro tecnológico aportó su plataforma tecnológica DALIAH.

ITG participa en el desarrollo del espacio U-space Esta gran demostración aérea, pionera en Europa, forma parte del demostrador europeo U-ELCOME, en el que participan 51 socios de tres países, España, Francia e Italia, todos ellos coordinados por EUROCONTROL. El objetivo de este consorcio es integrar y validar los primeros servicios U-space (gestión del tráfico aéreo de los drones) en Europa, y para ello se están realizando varias demostraciones a gran escala, en condiciones reales de vuelo, en España, Francia e Italia.

ITG es el único centro tecnológico de Galicia presente en este consorcio formado por empresas, gestores públicos y centros tecnológicos, entre otras entidades, y tiene uno de los roles más activos al participar en su doble condición de proveedor de servicios de U-space y centro demostrador con infraestructuras específicas para testar soluciones comerciales y pre-comerciales.



En España ya existen ciudades y regiones en camino de ser las primeras zonas U-space, y otras, como Comunidad Valenciana, Zaragoza, Madrid, Sevilla, Fuerteventura, Jaén, Cataluña o Navarra, están trabajando en generar un ecosistema propicio para su desarrollo. En el caso de Galicia, A Coruña y Ferrol están a la cabeza gracias al impulso de ITG en este ámbito. Y es que ambas ciudades contarán con la tecnología de ITG que permitirá el tráfico automatizado de vehículos aéreos no tripulados (UAS) en 2026; es decir, en esa fecha las urbes gallegas estarán listas para el despliegue en su espacio aéreo de cientos de drones que darán servicios comerciales de forma segura y coordinada entre sí y con otras aeronaves.



En este sentido, a lo largo de 2024 se llevaron a cabo en Galicia pruebas reales de vuelo conectado a DALIAH, que contaron con la participación de Ineco, la Axencia Galega de Emerxencias o las empresas Aeromedia y Aerocámaras, entre otras. Las pruebas se hicieron tanto en el puerto exterior de A Coruña como en Galaxy-Lab, la infraestructura de IA para drones de ITG en la Ciudad de las TIC de A Coruña.



ITG es proveedor de servicios U-space (USSP) a través de su plataforma DALIAH, una de las pocas plenamente maduras a día de hoy en Europa para la gestión del tráfico aéreo de drones. Es por ello que, en marzo de 2024, la empresa Bluenest la eligió para el primer vuelo de un aerotaxi no tripulado en Sudamérica, concretamente en Costa Rica, con el objetivo de monitorizar en tiempo real para la integración y gestión del aerotaxi en el espacio aéreo.