Presupuestos aprobados se convierten en un hito histórico

La ge





O asunto mais relevante para o concello mais relevante. O orzamento é o mais importante ferramenta da que se dotou concello para acadar os seus fins. É un proxecto acordado coa otra forma polítca progresista. Quero facer recoñecemento a capacidade de dialogo. En nada me impide expresar a gratitude a todos os membros da Corporación para entender que estamos diante da tramitación mais relevante de este pleno.





Absterse diante da urxencia. É unha posición coherente. En tanto en canto leva o concello se ter orzamentos en enero de 2024. É posible gracisa a un proceso amplo de neogicación e intenso. Non difícil pero si duro, en tanto en canto son duas forzas políticas disitntas que se poñen dacordo. O fará desde un de orzamento, cando esperamos que entre en vigor 405 millons de euros se inclimos Emalcsa, Emvsa e Imce. Caracter definido progresista. Administración pública forte que contribuye a facer mais polos cidadans.





Outras administracións non asumen os fondos necesarios para a cidade. Imos facer un esforzo sen precdentes. En 2022 proxectamos un novo contrato 2,5 millons de euros en axuda a domicilio. Para a rede de escolas infantis municipais, pioneiros en galicia na gratuitdade. +9% que en 2023. Bibliotecas +500.000 hasta os 3,5. En impropias figuras los fondos destinados o novo Chuac, que también que financia o concello. E iso significa que os recursos que dberíamos destinar única e exclsuivamente a acompetenicas propias de esta adminsitración o que facemos e cofinanciar o chuac. A través de un convenio.





Os fondos se libran na medida en que se executan as obras. Chamamento para que execute as obras do novo hosptial, dado que os fondos están consignados neste orzamento. Fondos europeos next generation. Diante dunha estación relevante, a intermodal. Ampliación de Alfonso molina e finalmente conseguida. Non e casual que este ano se apostara por multicplicar o investimento.





Este orzamento ten todo o sentido que investe en investimento. Somos unha cidade modelo. Necesidad de conservación, achaca el plaa de infraestructuras culturales. Reto a que podan dicir un so ano 40 millóns en investimento se executaron.





En 2016, cap. 6 foi 12 millóns de euros. Multiplicamos por x7. Revulsivo para os barrios, mercado de Monte Alto, a súa plaza e a súa contorna. Vivenda. Obsexctivo a 500 vivendas de en aluger social a través de Emvsa neste mandato.





Orzamento da prudencia fiscal. Consolidar servicios e mellora da cidade. O plan de humanización de barrios 26 millóns de euros. Entre 2012-217, era o total do presupuesto en inversión.





Nalguns casos a imaxen çe realmente dplorable (elviñ). Dedicarlle un tempo a construcción do presente se non ao mantemento do futuro. Coido que imos polo bo camiño.





Jorquera

O eixos, medidas para facer efectivo a vivenda digna. Movilidade sostibel compromiso claro, revitialización dos barrios. De nada vale Orzar se non se executa, dice o PP. Digalle iso a Rueda. Pero teñan a seguridad que se faran. Nega o que di o PP que non sexan ambiciosos. UN plan acompñado, Non sn ambiciosos? Vivienda, saude mental, compreomtidos co medio ambiente, o de mais dotación presuupuestaria. Grande corredor verde seguindo o curso do rio monelos. 77 inicio negociación cárcere e nova area metropolitana. Inicio xestión dos terreos portuarios. Esixencia da condonación da débeda. Acordo que complementa o acadado en madrid, que asegura o mantenemento da titularidade pública dos terreos.





Lorenzo





Enhorabuena, me alegro pero no es de recibo sacas pecho. Plan de moviidad sostenible, mejora recintos culturales. Plan de mejorsa de centros cívicos y parques y jardines. El problema no es lo que traen, sino lo que ejecutan. No creo que sean capaces de ejecutar un plan entre 25-30. Afear la fomra en que lo hicieron. A golpe de sábado. Este Gobierno local no está por la conciliación.





Con el PP no nos han llamado. “Nos ha copiado, eso sí”. Llevamos ganando dos elecciones, el PP es sel partido más votado, el proyectado más votado por los coruñeses. Teníamos una serie de propuestas, hablar con perosnas que nos han traslado sus carencias





Dice que es un esfuerzo que hace este gobierno. Me va a disculpar, es un esfuerzo que hace los ciudadanos. Han subido los impuestos un 3%. ¿Para qué? Es innecesaria, porque en 2022 quedaron en que iban a recaudar 310 millones, pero fueron 276. Recaudaron menos de lo esperado, pero de lo recudado ejecutaron menos (12 millones de euros) es la forma de goberna del PSOE. En Emalcsa iban a subir el agua, no sabemos cuánto ni cuando. Dicen que es ecologista y suben las bonificaciones a los coches eléctricos o híbridos. No nos gusta y se lo digo claramente el copago en los servicios domicicliarios. Portque tanto al Bloque como el PSOE dijeron que lo iban a quitar. La ayuda a domicilio subio un 37% por la xunta. Exigan el pago de la ayuda a la dependencia. Son un engaño y un fraude a los coruñeses. Sus ingresos no son reales. No son capaces de ejecutar nunca. Este año el presupuesto en gasto Dejaron el año pasado 100 millones d eeuros. Inversiones 75,2 millones de euros 2022 y 2023 58,7. No fueron capaces de ejecutar cantidades. 3 de cada cinco euros del presupuesto en inversiones. En cuatro años, 180 millones en inversiones en barrios, y en diciembre 51,5 millones.





No son capaces de ejecutar, pero empeñan, y a cada coruñes le va a suponer 365 euros de deuda bancaria. Recortan en rehabilitacion, emergencia social, renta social, bonotaxi, actividades de participación ciudadano, presupuestaria de Propaganda y publicidad.





Informe interventor: muesta su preocupación por escaso remanente para gastos generales y ahorro neto. Sintoma de incipiente iliquidez. Y por tanto a la hora de afrontar los gastos problemas. Todos los inormes los valroamos y deben hacerse así, con toda prudencia. Oa forro neto será mellor qu eno exercicio anterior, de 3,5 millóns de euros. Falar de débeda hai que facelo con rigor. A debeda viva será inferior d0 23% a peche de exercicio, tendo en conta os ingresos correntes en 2024 podíamos movernos en 13,59%. A debeda completa sería de 20,99.





A vostede estes orzamentos lle valerían se fose vostede o que gobernarse. É necesario facer un plan de mobilidade urbano, parecelle ben casi todo.





Lage: Vostede con que non esstá dacordo no orzamento? Coa débeda? Hai unha operación de crédito? Está en contra dos fondos europeos? En contra de qué está vostede? De non ser vostede o que Goberne. A veri si me explicó, e digame no capitulo un en contra de que está.





Se reabren negociaciones con el gobierno de eSpaña sobre la neuva cárcel.









Jorquera. Gracias por su elegancia. Vostedes son especialsitas, falan de partidas sociais, cando o gato social depende da Xunta de Glaicia. Gasto social dos orzamentos hai un axuste nanglnhas partidas. Paritdas





Reclamaciones consorcio da musica. Pide al Goberno local a la junta del consorcio, pero la Xunta leva sistematicamente incumplindo o convenio de 2005. Sucintamente figuraba proposta figuración a formulación e distinta pero hay un escenario de oportunidade e nos gustaría que o goberno local se esforzase para unha base en Alvedro. Quería facer apuntamentos: Emvsa no puede ser un caixón desastre, hai que avanzar na súa conversión nunha empresa de viveinda e de transporte. Orde no IMCE, non pode comvertser en ábito antes de que estea aprobado, porque provoca retrasos no pago de factuas o no recoñecemento exraxudicial de obrigas. Enumera todas cosas en las que no están de acuerdo. Carta a los Reyes Magos, El presupuesto es cuando se ejecuta. Haremos alegaciones y queda un año de ejecución. No sé lo que dirán sus socios de todo lo que ustedes incumplen.





Lage: polo menos atopou uns cantas partidas nas que considera que no está de acordo. Invito a que mire ben. Narrou recortes onde non os hai. Saca a manga de que no saiban mirar as fichas dos orzamentos. Non me vou a poñer explicarlle como se miran os orzamentos. É bastante lamentable. Digolle que hai un pequeño asuxte la renda social. Venir aquí a falar de Bildu me parece unha falta de respeto.





Poderíalle faalar de moitas cousas. O que non execute no 2024 se executara no 2025 e no 2026. E un reto, pero o que no se executa nun ano se executa no seguinte. ´´E un orzamento que vai a dar para moito. Me quedo con la idea de que nos han copiado. Ahi se ve la mala conciencia. No le copiamos porque antes de hoy no tuvo a bien colgarle esas 600 propuestas. Podíamos haber tneido copiado sin verle algo. Copiarle sin ver, algún mérito les tiene que ver.





A min me parece que non estuvo nada mal. Polo duras que foron as negociacións. Me parecieron moitas. Lle inviitaría a ver no seu libriño a ver cántas lle copiamos. E se lle copiamos, no