El precio de la vivienda en A Coruña aumentó un 1,5% en abril

El precio de la vivienda en la ciudad coruñesa aumentó un 1,5% en el mes de abril, según los estudios periódicos del portal inmobiliario Idealista, aunque esta subida no lo acerca a los valores máximos que se registran para la urbe herculina.



El estudio del portal situaba el precio medio del metro cuadrado en la ciudad en el mes de abril en 2.166 euros, lo que supone, no solo un aumento del 1,5% respecto al mes anterior, sino también una subida del 0,3% en el último trimestre, y del 0,7% con respecto a hace un año.



Sigue, no obstante, muy lejos de los registros máximos que certifican los informe de Idealista, que sitúan el máximo de la ciudad en 2.883 euros el metro cuadrado, record marcado en verano del 2008.









Por distritos





Solo tres, de los doce distritos que diferencia el portal inmobiliario, vieron como los precios de la vivienda descendían el pasado mes de abril, aunque en ninguno de los casos se llegó siquiera al 1% de diferencia con respecto a marzo.



La mayor caída se registró en Os Mallos (un 0,9% menos), donde el precio del metro cuadrado, según las estimaciones del informe de Idealista, se sitúa en 1.717 euros.



Le sigue Someso y Matogrande, donde el valor de las viviendas cayó un 0,6%, hasta situarse en 1.840 euros el metros cuadrado en venta. La última caída tuvo lugar en O Castrillón, un 0,1% menos que en marzo, quedándose en 1.832 euros el metro cuadrado.



En el otro lado de la balanza, las mayores subidas las copan el entorno de la Sagrada Familia y Vioño, donde aumento un 8,8% el precio (1.850 euros el metro cuadrado); seguido de la Ciudad Vieja y la zona centro, donde se incrementó en un 4,4% (3.316 euros); mientras que, algo más lejos se sitúa la zona de Cuatro Caminos y la plaza de la Cubela, donde la subida fue del 2,2% (2.492 euros). El resto de distritos certificaban aumentos del 1% o menos en el mes de abril.









Arrendamiento





El portal también actualizaba estos días los datos referentes al mercado del alquiler en la ciudad, cuyos precios, según las estimaciones basadas en la oferta aglutinada en su web, cayó un 0,1% el pasado mes, con respecto a marzo.



El valor medio del metro cuadrado se sitúa así en 8,4 euros el metro cuadrado, lo que, a pesar de la ligera caída, supone un 3,4% más que hace un año.



Los mayores descensos del precio del alquiler se certificaron en la Sagrada Familia y Vioño, donde cayó en un 9,4% (hasta los 7,4 euros el metro cuadrado); y en Os Mallos, donde el descenso fue del 6,7% con respecto a marzo (bajando hasta los 6,8 euros el metro cuadrado).



Por otro lado, los incrementos fueron a menor escala, ya que el más notable fue la subida del 2,7% que se registró en Someso y Matrogrande, elevando sus precios hasta los 7,5 euros por metro cuadrado. La segunda mayor subida fue la certificada en el entorno del Agra do Orzán y O Ventorrillo, donde aumentaron los precios un 1,9%, hasta los 6,7 euros por metro cuadrado.