El PP tampoco comparece en la reunión sobre los presupuestos

El BNG fue el primero en anunciar que no acudirían a la reunión propuesta por la alcaldesa para debatir sobre los presupuestos, calificándola de "choqueirada": el Gobierno local había negociado exclusivamente con la Marea, y no había proporcionado ninguna información. La alcaldesa, Inés Rey, había señalado que hoy, a las diez de la mañana, PP y BNG tendrían la oportunidad de hacer sus aportaciones "en positivo". Pero el PP tampoco acudió, porque el Ayuntamiento no le facilitó la documentación requerida y, como dijo la portavoz popular, Rosa Gallego. "Sin esa documentación era ir a ciegas, iba a ser un paripé, y a eso no no prestamos".





La alcaldesa había anunciado el viernes pasado su intención de llevar a pleno el presupuesto, que calificó de "expansivo" y "social" en la primera quincena de este mes. La oposición calcula que no podrá estar aprobado definitivamente hasta abril las partidas que suman 309 millones de euros y el BNG ya ha anunciado que su votación estará condicionada a un cuidado examen de las cuentas, que deben cumplir una serie de criterios de índole social y económico de los nacionalistas. Por su parte, el PP recuerda que presentó propuestas en diciembre por valor de cien millones de euros y que no han tenido respuesta.