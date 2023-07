El PP reprocha al Gobierno de Inés Rey un mes de "parálisis"

El grupo municipal del PP acusa al Gobierno municipal que "abandone la parálisis y la interinidad actuales" para comenzar a gestionar y centrarse en solucionar los problemas de los coruñeses.

Los populares recuerdan que, transcurrido un mes desde el pleno de constitución, el gobierno municipal aún no está organizado en toda su extensión. No se han delegado todas las competencias en los concejales ni tampoco la firma, no se han adaptado las direcciones de área a la nueva estructura municipal, no se han constituido las comisiones municipales y "la actividad de gobierno está bajo mínimos".

Además, recuerdan que no se informa sobre las consecuencias de la indemnización que reclama la concesionaria del transporte urbano por la tarifa ilegal que Marea y PSOE cobraron entre 2019 y 2022 y que consideran que podría suponer un "grave quebranto" a las arcas municipales; el aeropuerto de Alvedro sigue siendo el único de Galicia que aún no ha recuperado las cifras de pasajeros de antes de la pandemia o no se adapta el presupuesto prorrogado a las necesidades actuales de la ciudad.

El PP añade que tampoco se conoce la programación de las fiestas de María Pita, a poco más de una semana para su comienzo. Por último, existen problemas en la organización de las fiestas de algunos barrios como en Novo Mesoiro, donde la asociación vecinal ha trasladado públicamente la renuncia a su elaboración por falta de ayuda municipal.