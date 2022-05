El PP denuncia el retraso en los convenios deportivos municipales

Como suele ocurrir cuando los presupuestos de un año no se aprueban el año anterior (el de 2022 se aprobó el mes pasado), los convenios con todo tipo entidades sufran también un retraso. Muchas dependen del dinero público para costear sus castos corrientes. Es por eso que el grupo municipal popular insta a Inés Rey a firmar cuanto antes los más de sesenta convenios nominativos con entidades deportivas, porque el retraso existente coloca a muchos clubes en una situación económica delicada.



Desde el Ayuntamiento aseguran que dichos convenios están en proceso de firma, de manera que pronto se dará cuenta a las entidades interesadas, pero el PP recuerda que han transcurrido casi cinco meses del año actual, las entidades no han firmado sus convenios y en muchos casos el Gobierno municipal aún no se ha puesto en contacto para tramitar los expedientes correspondientes. Varios clubes deportivos se quejaron de que todavía están justificando los convenios del ejercicio 2021, cuando en muchos de los casos la fecha límite para hacerlo finalizaba en febrero.



Conviene señalar que las entidades deportivas, en muchos casos, están finalizando la temporada deportiva 2021/22 y como no todavía no han firmado los convenios, tienen que adelantar un dinero del que no disponen o que sustraen de otras partidas para sufragar los gastos de competición. Además, en muchos casos tampoco son capaces de planificar la temporada porque no saben todavía cuándo podrán disponer de las subvenciones.



Sobre este mismo tema, el PP recuerda que en el mes de mayo se aprobó una iniciativa en el pleno sobre gestión deportiva municipal, en la que, entre los numerosos puntos aprobados, se instaba a Inés Rey a configurar unos nuevos convenios nominativos con criterios objetivos y con un trámite más ágil para las entidades deportivas. Para el principal partido de la oposición, es incomprensible que a mediados de año todavía se estén justificando convenios del año 2021 y no se hayan pagado los convenios del año corriente.