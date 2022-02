El PP denuncia “nuevas chapuzas” en los campos de fútbol de la Torre recién inaugurados

El PP denuncia “nuevas chapuzas” en los campos de fútbol de la Torre que Inés Rey inauguró hace menos de una semana, que se unen a las ya denunciadas con anterioridad y hechas públicas en su momento por los concejales populares Roberto García y Antonio Deus.





Es necesario recordar que el PP ya había advertido en su momento de que el campo principal, el número 2, no se pudo homologar para fútbol porque no cumplía con la longitud reglamentaria. Hubo que levantar varias zonas del césped para dimensionarlo conforme a la normativa. En el número 4 se estrechó el campo de fútbol pero no las áreas, “por lo que las líneas están prácticamente pegadas”. Inés Rey visitó el miércoles los campos, destacando “la alta calidad de estas instalaciones”. “Estamos ante una ciudad deportiva de primer nivel nacional”, dijo. “Pero no hizo falta que pasase mucho tiempo desde la inauguración para descubrir más chapuzas en esas instalaciones”.





Así, en el campo principal, el número 2, quienes lo utilizaron este fin de semana, denuncia la formación, se encontraron con el pintado de las líneas: de color blanco las de banda y de fondo y de color amarillo las áreas grande y pequeña y el círculo central.





“Dos colores distintos para delimitar el campo, contraviniendo la normativa al respecto. Una nueva chapuza en este campo principal que se une al problema, ya solucionado, de que no cumplía las medidas mínimas de longitud”.