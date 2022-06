El PP critica que Inés Rey “haya dejado 111 millones de euros para inversiones sin ejecutar”

El grupo municipal del Partido Popular critica que la alcaldesa, Inés Rey, “haya dejado 111 millones de euros para inversiones sin ejecutar y haya pagado 100 millones de euros en facturas irregulares en sus tres años de mandato”.



Así, aseguran que el Ayuntamiento no ha dedicado 111 millones de los destinados a inversiones en tres años, “los cuales podrían haber servido para solucionar muchos problemas de los barrios, pero lo único que ha hecho quitar plazas de aparcamiento sin alternativa y no construir un solo equipamiento nuevo, ni siquiera los que el PP ya dejó encaminados en 2015”, indica la portavoz popular, Rosa Gallego.



“Es la manera de gestionar de Inés Rey: presupuestar al alza pero no ser capaz de ejecutar lo que ella misma incluye en sus presupuestos, siguiendo el ejemplo de sus socios de Marea”, añade Gallego, que remarca que “son siete años con la ciudad paralizada”.



“Seguimos sin reforma de la plaza de Monte Alto,sin Polideportivo de O Castrillón o sin campo de fútbol en Eirís, por ejemplo, inversiones que podrían llevar años en marcha al dejarlas licitadas o adjudicadas el Gobierno del PP”, alega.