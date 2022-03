El PP critica que Inés Rey “acuse a los vecinos del Orzán de mentir”

El PP de A Coruña critica que la alcaldesa, Inés Rey, “acuse a los vecinos del Orzán de mentir en sus llamadas de denuncia por los problemas que les ocasiona el ocio nocturno”.



La formación asegura que, en respuesta a varias preguntas presentadas, la regidora municipal “reconoce que el 092 recibió 183 llamadas por molestias o agresiones nocturnas de martes a viernes en el Orzán en los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, de las que 154 fueron por molestias y 29 por agresiones”, pero añade, tal y como relatam que “la mayoría de los hechos denunciados no son objetivos, están magnificados o cuando llegan los agentes no observan las infracciones denunciadas telefónicamente. En otros casos son comportamientos puntuales”.



Por ello, la portavoz del Partido Popular en María Pita, Rosa Gallego, considera que “a pesar de que son cinco llamadas diarias de media de martes a sábado por molestias o agresiones, para Inés Rey los hechos están magnificados, no son objetivos o son hechos puntuales, cuando la realidad es que mientras duerme tranquila, los vecinos del Orzán se pasan las noches en vela a causa de los problemas que acarrea el botellón en sus calles”.









Valedora do Pobo





Los residentes del barrio continúan a la espera de la respuesta del Ayuntamiento a la Valedora do Pobo, quien el mes pasado concedió quince días al Ejecutivo local para emitir la contestación ante las denuncias admitidas a trámite de los vecinos.



“Se pueden resumir en una sola palabra: nada, ya que tanto la Marea como el PSOE eliminaron el dispositivo de control de ocio nocturno puesto en marcha por el PP”, señala Gallego. Los afectados están desesperados ante la falta de soluciones a los problemas asociados al botellón, como son los ruidos nocturnos y el vandalismo. “En esta zona se congrega gran cantidad de personas bebiendo en la vía pública hasta altas horas de la madrugada sin que haya adoptado ninguna medida, como se puede comprobar en la gran cantidad de vídeos de denuncia que los afectados hacen públicos en sus redes sociales”, explica.



Gallego recuerda que los vecinos piden vigilancia policial efectiva y “no mediante coches patrulla que no paran, y que se apliquen las sanciones recogidas en la normativa”.