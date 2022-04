El PP considera que el Gobierno local “bloquea” la pasarela peatonal de Oza

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, criticó ayer que la Xunta no informara al Ayuntamiento de construir una pasarela que una Oza con Santa Cristina. Por su parte, el grupo municipal del PP emitió en un comunicado: “Como buena alumna de Ferreiro, Inés Rey sigue la misma política de bloqueo a todo lo que tenga que ver con la Xunta porque como llevamos siete años sin una inversión municipal, no quieren que el gobierno autonómico invierta para no dejar en evidencia la incapacidad de gestión municipal”, destaca la portavoz popular, Rosa Gallego.





El PP insta a Inés Rey a dejar de pensar en colores políticos y a pensar más en los ciudadanos porque “no entendemos como no apoyan una obra como la pasarela sobre la ría de O Burgo que mejorará la vida de los coruñeses”.





El PP recuerda que otras obras que también causaron roces con la Xunta y de los que también les responsabiliza: “Bloqueó durante seis meses el convenio del Nuevo Chuac y ahora lleva otros cuatro sin responder al borrador del texto para la firma; bloqueó el convenio para la parte autonómica de la estación intermodal hasta que ya no le quedó más remedio que llevarlo a Pleno y lleva meses bloqueando el convenio de los terrenos del puerto a pesar de que se aceptó su propuesta de hacerse con el 75%”.