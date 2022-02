El PP acusa a Inés Rey de poner en peligro las Becas USA al no modificar las condiciones

El grupo municipal del Partido Popular vuelve a llamar la atención sobre las Becas USA advirtiendo a la alcaldesa, Inés Rey, de que es necesario modificar las condiciones de la licitación. Es por eso, dicen, que no se han recibido ofertas a pesar de la ampliación del plazo de solicitudes.





“La mesa de contratación municipal celebrada el pasado viernes dio cuenta de que no se había presentado ninguna empresa, como ya había sucedido en la primera ocasión. El 27 de diciembre, Inés Rey amplió el plazo de licitación al no haberse presentado ninguna empresa en el anterior, pero no modificó ninguna de las condiciones exigidas, por lo que era previsible que no hubiese ofertas de nuevo”, alegan.





“Defraudar a las familias”

Alertan de que hay “riesgo serio” de que se suspenda el programa y de “defraudar a las familias”. “Queda poco tiempo para organizar esta actividad en las condiciones adecuadas, teniendo en cuenta de que se trata de un programa que supone un año de estancia en el extranjero por parte de menores de edad”, comentan.





Consideran que hay “dos razones” por las que no se presentó ninguna empresa especializada, “ambas responsabilidad del Gobierno municipal”. En primer lugar, el retraso de la publicación de la licitación “de un servicio tan complejo y en un momento en que la concesión de los visados para estudiar en USA se ha reducido en un 40%” y, en segundo lugar, “un pliego con unas obligaciones demasiado ajustadas económicamente y que no deja margen a las empresas del sector, afectadas por ERE y en contexto de crisis”.





De esta manera, el grupo municipal del Partido Popular vuelve a reiterar a la alcaldesa y su equipo que modifiquen el pliego de condiciones, de lo contrario, dicen, “va a ser muy complicado que haya alguna empresa que se presente, y más cuando apenas queda tiempo para organizar el programa en condiciones”.