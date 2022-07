Podemos prepara las municipales con ayuda de ex ediles de la Marea

Aunque todavía quedan nueve meses para las elecciones municipales, las fuerzas políticas más a la izquierda ya se están reorganizando de cara a los próximos comicios después de unos años intensos y de mucho desgaste. Un ejemplo de ello es el Foro 2023 de Podemos, que se celebró la semana pasada, y a la que asistieron muchos de los antiguos concejales de la Marea Atlántica. Algunos de ellos apuestan por unir fuerzas de nuevo ante el desafío electoral, a pesar de que a principios de este mandato rompieron relaciones cuando Podemos decidió salir del grupo municipal y situar como concejala a Isabel Faraldo.



Sobre la presencia de tantas antiguas figuras de Marea en el foro (Xiao Varela, ex edil de Urbanismo; Rocío Fraga, de Seguridad Ciudadana, Alberto Sande, de Cultura y Deportes, y Eugenia Vieito, de Hacienda), Faraldo señaló que el proceso de Podemos va “mais aló das voces internas, coas voces que entendemos que son significativas e significadas nesta cidade. En xullo comezou unha serie de reunións que retomaremos en setembro”.



Faraldo recuerda que no existen diferencias programáticas entre la Marea y Podemos: “Non hai tales diferencias, mais alá das discrepancias que existen nos grupos humanos”. En cuanto a la ruptura de principios de mandato, ella asegura que la intención era “visibilizar as forzas dentro da Marea. A intención era falar no futuro de tú a tú, coas forzas que mañá se senten a falar” . Para Faraldo, la Marea es un partido local, mientras que Podemos representa un partido local, autonómico, y nacional. Es la única diferencia.



Sin lista todavía

Todavía es pronto para saber si alguno de estos antiguos concejales de la Marea se presentarán en una lista de Podemos. Ante esta pregunta, Xiao Varela responde: “Nin o pensamos. Estamos noutro momento, pero imos tentar que haxa unha soa candidatura de esquerdas a pesar dos desencontros que houbo, porque entendemos que a xente o quere”.



Por su parte, Rocío Fraga declaró que “somos xente aberta e disposta a compartir a nosa experiencia e coñecemento onde nos chamen e lles apeteza. Sempre estivemos e estamos dispoñibles para quen quere seguir construindo o que no seu momento nos fixo montar a Marea Atlántica”.



En la mente de todos los que se reunieron la semana pasada está presente que las encuestas son desfavorables para la izquierda más progresista. “Nada está escrito –señala Faraldo–. Todas estas dificultades so fan que teñamos que traballar moito mais. Se Xulio Anguita decía ‘Programa, programa, programa’, eu digo ‘Traballo, traballo, traballo’”.