El pleno de A Coruña acaba en una acalorada bronca: la alcaldesa expulsa al portavoz del PP

El pleno municipal que se celebró este jueves en A Coruña terminó con altos niveles de tensión. La alcaldesa, Inés Rey, expulsó al portavoz popular, Miguel Lorenzo, tras llamarlo al orden hasta en dos ocasiones. Sin embargo, como ya había finalizado la sesión plenaria y solo quedaba escuchar el escaño ciudadano, este permaneció en la sala.

Todo comenzó en el turno de preguntas del PP, cuando Lorenzo intervino para cuestionar sobre las gestiones del Gobierno local para resolver los problemas del Eixo Atlántico. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, le respondió recordando que no es Inés Rey quien tiene que atajar los contratiempos del servicio ferroviario. El líder de los populares puntualizó que esta pregunta se debe a que en su día el pleno aprobó instar al ADIF y Renfe a llevar a cabo mejoras en el servicio. "Los retrasos y la baja calidad son culpa de un gobierno socialista", dijo Lorenzo.

Fue en este momento cuando descarriló el debate. "Tienen un silencio cómplice. Nos gobiernan desde Waterloo. Nos gobierna un prófugo, un delincuente", manifestó el popular. Aquí intervino la regidora, al interpretar que Miguel Lorenzo había insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que, dijo, no iba a permitir. "No se puede llamar delincuente al presidente del Gobierno. El debate en esta pregunta se fue totalmente de los marcos mínimos, porque menos de los trenes, se habló de todo", expresó. El popular replicó diciendo que se refería a Puigdemont y el edil popular Gonzalo Mora habló fuera de turno, por lo que fue llamado al orden.

"La autocracia llegó"

Cuando ya habían terminado las intervenciones, Inés Rey mostró su frustración por la falta de "respeto" a los ciudadanos que se había vivido en el pleno, algo que no se había dado en los últimos cuatro años. "Nunca en estos cuatro años tuve que llamar al orden a un concejal y nunca tuvimos que vivir momentos como este. No voy a consentir que se transforme este pleno municipal en otra cosa", anunció. Se refirió entonces al grupo municipal del PP, instando a reconducir el debate, "porque no nos van a arrastrar por el barranco de la demagogia y de la falta de respeto".

Caldeado el ambiente y los populares murmurando, Miguel Lorenzo solicitó intervenir "por alusiones", algo que la alcaldesa rechazó. Ante las insistencias del popular, Rey lo llamó al orden dos veces, hasta que ordenó que abandonase el pleno. El concejal popular, lejos de recular, gritó varias veces "la autocracia llegó" y decidió quedarse en su bancada para escuchar el escaño ciudadano.