La plantilla de la Policía Nacional en A Coruña se reducirá este año

La inseguridad creciente de A Coruña, aunque siga manteniéndose en unos niveles todavía bajos, preocupa a la ciudadanía, que exige más vigilancia. Sin embargo, esta exigencia choca con la realidad: cada vez hay menos agentes, sobre todo del Cuerpo Nacional de Policía. Recientemente se han convocado plazas a nivel nacional y la Jefatura Superior de Galicia (situada en A Coruña) recibe diez de agentes, cinco de suboficiales y cinco de oficiales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lo ha calificado de “totalmente insuficiente”.



El sindicato considera que estos veinte puestos no bastan para cubrir las bajas que se producen cada año a consecuencia de las jubilaciones o las prejubilaciones y advierten de que el total de la plantilla de la Policía Nacional seguirá perdiendo personal este año. La Policía Nacional ronda los 810, cuando deberían ser 901 según el Catálogo de Puestos de Trabajo.



Empleo público



La Delegación del Gobierno siempre recalca la gran cantidad de ofertas de empleo público que se están realizando y recuerda que el descenso en la plantilla policial se arrastra desde la crisis de 2008, cuando el desplome económico obligó a hacer recortes de los que no se ha recuperado. Aún así, A Coruña lleva perdiendo agentes desde hace varios años. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, señaló que, en los últimos cuatro años se han sumado 65 nuevos agentes, “é evidente que temos mais axentes é, polo tanto, máis axentes que están na rúa”. Sin embargo, los sindicatos policiales como el SUP señalan que el número de patrullas no ha aumentado. Cuestionado al respecto, Miñones no fue capaz de aclarar este punto.



En algunos momentos del año, coincidiendo con periodos vacacionales y/o fines de semana, la Policía Nacional llega a tener un solo coche patrulla, por lo que tiene que apoyarse en el 092. Hace diez años, un turno normal consistía en siete coches. A día de hoy, pueden llegar a tres. En el lado positivo, los nuevos agentes que recibirá A Coruña este año se integrarán en la Oficina de Denuncias (muy sobrecargadas) o en Seguridad Ciudadana, por lo que su presencia se dejará sentir en las calles, que es precisamente donde los vecinos de A Coruña quieren que estén.