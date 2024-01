Uno de los problemas más espinosos que tendrá que afrontar el Ayuntamiento este año es la concesión de la planta de reciclaje de Nostián, que lleva ya años gestionándose sin contrato. En quince días finaliza el plazo de cien que se habían dado el seis de octubre para “definir la licitación” como lo habían denominado fuentes municipales, y la falta de noticias inquieta a la plantilla de la planta de reciclaje. No es para menos: esta semana se ha cumplido el cuarto aniversario desde que caducó el contrato de la planta de reciclaje. Desde entonces, la empresa concesionaria, Albada, lo gestiona de manera irregular.



La plantilla ha mostrado su preocupación por la falta de avances, a lo que hay que añadir el nuevo modelo de recogida de basura, que incorporará un quinto contenedor, así que han pedido, por tercera vez, una reunión con el Ayuntamiento. El grupo municipal del BNG ha emitido un ruego formal para que el concejal de Economía y portavoz municipal, José Manuel Lage, les reciba.



El presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, había expresado ante los nacionalistas su inquietud por el desarrollo del pliego de condiciones, del que no saben nada: “A semana pasada volvimos a pedir outra reunión coa concelleira de Medio Ambeinte, Noemí Díaz, e con Lage”. Ya habían solicitado una en el mes de junio. Según Canosa, el 25 de septiembre, durante el acto con ocasión de los primeros cien días de su segundo mandato, había prometido que el pliego estaría listo en cien días, y el plazo ya ha expirado.



Sin embargo, en público, la alcaldesa solo había prometido reunirse con los municipios del área, reunidos bajo el Consorcio As Mariñas, ente que gestiona la recogida de basura en la zona. El seis de octubre había tenido lugar dicha reunión, al término de la cual se había puesto en marcha el plazo de cien días para “definir la licitación”. Eso no significa que tengan a punto el pliego de condiciones.



Reveses

El Ayuntamiento no ha sufrido más que reveses desde que a finales de 2022 anunció que abandonaba el modelo orgánico-inorgánico (de dos contenedores) que se conoce como húmedo-seco y, técnicamente, por Tratamiento Mecánico Biológico (TMB). El modelo que se usa en la planta de Sogama y que es el más habitual, con cinco contenedores (orgánico, envases ligeros y restos de inorgánicos, papel y cartón).



Para redactar el anteproyecto no tuvieron en cuenta al Consorcio As Mariñas, a pesar de que esta entidad (que agrupa a todos los municipios del área excepto Arteixo) genera cerca de la mitad de los desperdicios que se reciclan en la planta, y que esta no sería viable sin su participación. Esto causó tal rechazo que el Ayuntamiento se vio obligado a recular.



Era la segunda vez que el proyecto tenía que reiniciarse, porque el Gobierno de Inés Rey había rechazado el pliego de condiciones que había dejado redactado por la Marea Atlántica. Pronto quedó claro que no se podría licitar en el mandato pasado. Roberto Rodríguez, concejal del PP, que preside la Comisión de Medio Ambiente, lo resumió así: “En realidad, es posible licitar lo que tienen. El problema es que lo que tienen es una chapuza”.



Sin contacto

Canosa denuncia que tampoco ha habido “nin un só contacto con nós”. Recuerdan que ya tienen unos acuerdos firmados con el Gobierno de la Marea Atlántica, y no saben si los van a respetar.



El quinto contenedor, que es donde se meten los envases, afectaría a los trabajadores que ahora separan la basura, y que reciben una paga de productividad. “Teñen que correxilo para que a nós non os afecte”, reclamó