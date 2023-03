Pixies actuará en A Coruña el 11 de marzo

La banda de rock norteamericana Pixies inicia mañana jueves en el Sant Jordi Club de Barcelona el tramo español de la gira de presentación de su nuevo disco, "Doggerel", que pasará también por el WiZink Center de Madrid el 10 de marzo y por el Coliseum de A Coruña el 11 de marzo.



"Doggerel" es el octavo LP del grupo que nació en 1986 en Boston y se dio a conocer con "Surfer Rosa" (1988), un disco emblemático del rock alternativo que incluye el famoso tema "Where is my mind".



La formación se disolvió en 1993 y volvió a reunirse en 2004 y, desde entonces, ha publicado cuatro trabajos, entre ellos "Doggerel", que salió a la luz en septiembre de 2022.



Los temas de este último álbum se alternan con sus clásicos en una gira que, tras su paso por España, viajará a Portugal, Francia y Gran Bretaña, antes de volver a Estados Unidos.