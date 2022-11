Piden frenar el deterioro que sufre el castillo de Eirís, su restauración y puesta en valor

La situación del castillo de Eirís, una edificación que data del siglo XVII y que está catalogada como BIC (bien de interés cultural) preocupa a los vecinos de ese entorno, que consideran que no se cuida de la manera adecuada. Por ello, temen que su deterioro, que no deja de aumentar, acabe siendo irreversible si no se toman medidas lo antes posible.



“O que pretendemos coa nosa reivindicación é que se deteña o deterioro do castelo polo seu mal uso. Cada ano hai menos castelo. Queremos que se recupere de verdade. Hai xente sentada nos muros, bicicletas arrimadas, cativos xogando a trepar polas paredes, pedras caendo... É algo moi frecuente de ver, sobre todo no verán. Moita xente pasa horas alí, é estamos falando de algo catalogado como Ben de Interese Cultural, e non se pode empregar deste xeito”, sostiene Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos.



“Está recoñecido que foi edificado no ano 1600. É algo que debemos respetar. Desde 2013, empezouse a facer restauración, pero consiste principlamente en limpar as silveiras da zona e deixar ao descuberto partes do castelo que non estaban visibles. Eso significa deixar as pedras máis expostas, e siguen caendo”, añade Díaz.



Una de las principales demandas de los vecinos es que se deje claro que se trata de un bien protegido, algo que consideran que no sucede en la actualidad. “A sinalización de que non se pode subir aos muros está relativamente lonxe do castelo, a uns 30 metros, e debaixo dunha árbore. Queremos que sexa visible e que se faga unha restauración en condicións”, asegura la portavoz vecinal. “Debería ser un espazo para que a veciñanza o disfrute, pero para eso habería que conservalo e poñelo en condicións primeiro. Da maneira na que está agora, o máis urxente e frear o seu deterioro”, concluye.