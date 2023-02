La Peña de Chave San Cristóbal de A Coruña volverá a su hogar con todo en regla

La odisea y hasta cierto punto situación de no reconocimiento que sufrían la Peña de Chave San Cristóbal y su cancha serán historia en un periodo corto, casi inminente de tiempo. Con la finalización de las obras que el Ayuntamiento acometió el pasado mes de noviembre no solamente se acabará su desarraigo y periplo por otros barrios para formar como local, sino que también lo harán en una instalación reglamentaria, renovada y reconocida como instalación deportiva municipal.

La historia de la instalación se remonta a una construcción original de 1985 y una última reforma de 1987, con un proceso que a la larga acabó por jugar en contra de los intereses de los deportistas locales. “Eran terrenos del Ayuntamiento, cedidos en precario, como se hacía antes”, reconoce David Castelo, presidente de una entidad con 100 asociados y 20 deportistas federados. “Empezamos un proceso para el reconocimiento como instalación deportiva municipal, como lo son tantas otras en la ciudad, pero no lo conseguimos hasta este año”, añade el dirigente.



Más de tres décadas después, el deterioro de la cancha obligó a una inversión para su rehabilitación que el club no podía costear, además de un permiso que se perdía en un bucle de incongruencias. “Necesitábamos un permiso que tampoco podíamos solicitar por no estar reconocidos como instalación deportiva municipal, así que se llegó a un punto intermedio: se reconoce y se nos presenta un proyecto”, subraya.



Éxodo retransmitido

La Peña de Chave San Cristóbal es una habitual en las retransmisiones de la televisión autonómica y por ello resulta frustrante para los vecinos el hecho de tener que jugar como locatarios en San Cristóbal. “Somos el único equipo sin cancha”, lamenta Castelo.



La concejalía de Deportes decidió presentar un proyecto al club, según el cual habría una mejora en la cubierta, el cierre y los servicios de luz y agua, aunque sin hacer referencia a actuación alguna sobre el pavimento. A pesar de que se trataba de la primera actuación sobre la cancha desde 1987, y que ésta presentaba un estado casi ruinoso, la entidad empezaba a hacer números para finalizar por su cuenta y encontrar la forma de asumir los 4.000 euros que, estimaba, costaría un pavimento de hormigón para poder entrenar y jugar.



No será necesario. El Ayuntamiento entregará en las próximas fechas una instalación plenamente reglamentaria y finalizada para recuperar toda la actividad de la Peña de Chave San Cristóbal en su propia casa. “Van a tener una instalación en unas condiciones que nada tienen que ver con lo que había; este año quedará todo terminado”, sentencian fuentes municipales.