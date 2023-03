La Orquesta Nacional vuelve este fin de semana a A Coruña tras 25 años

La Orquesta Nacional de España vuelve este fin de semana a actuar en A Coruña, después de 25 años de ausencia en la ciudad, con la intención de interpretar obras de Benet Casablancas y Anton Bruckner, informaron este martes los organizadores.



La programación incluye el 24 y 25 de marzo un programa compuesto por 'Concierto para violín - The Door in the Wall (H. G. Wells)' de Benet Casablancas y la 'Sinfonía número 6 en La mayor, WAB 106' de Anton Bruckner.



El director titular y artístico de la formación, David Afkham, estará al frente de la Orquesta junto a la violinista Leticia Moreno como solista invitada, en ambas jornadas en el palacio de la Ópera de A Coruña a las 20:00 horas.



'Concierto para violín' de Casablancas es un encargo al compositor y musicólogo por parte de la Orquesta y Coro Nacionales de España y el Centro Nacional de Difusión Musical, cuyo estreno absoluto tuvo lugar el pasado fin de semana en el Auditorio Nacional de Música, indica la Orquesta en un comunicado.



La 'Sinfonía número 6' de Bruckner "es una composición equilibrada y optimista, firmemente sustentada en la tradición vienesa pero impregnada del trascendentalismo característico de su autor con uno de los adagios más gloriosos del canon sinfónico", añade.