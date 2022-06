La oposición denuncia un aumento de las facturas irregulares pese a caer su importe casi un 25% en un año

Los grupos municipales de la Marea Atlántica y del Partido Popular denunciaban ayer, tras la reunión de la comisión de Transparencia que el Gobierno municipal batió, en 2021, el record de facturas irregulares, elevándose por encima de las 1.600, pese a que el importe de las mismas descendió en torno a un 25%.



Dicha comisión se reunía ayer de nuevo entre críticas de los populares por el retraso de la misma, que cifraban en unos seis meses.



El número de estas facturas ascendería por encima de las 1.600, abarcando un importe aproximado de 26 millones de euros. Según datos del propio Ejecutivo municipal, el importe sería en torno a un 25% menos que 2020 y un 32% menos que en 2019.



Los importes que se manejaban en el año 2020 sobrepasaban los 32 millones de euros, mientras que los correspondientes al año 2019, ascendían por encima de los 38 millones de euros.



Estos datos corresponderían, en buena medida, a contratos de servicios que hubiesen finalizado y haya que seguir prestando. Desde la oposición denuncian que también se tratan de pagos con tramitaciones irregulares o sin la documentación necesaria.



Fuentes municipales aseguran que la caída de estos importes se debe al aumento de la contratación registrado en 2021. Desde el Ayuntamiento recordaban en el pasado que el importe destinado a contratación de obras y servicios ascendía el pasado año hasta los 81 millones de euros, frente a los 44 de 2020.









Partidos





Desde la Marea Atlántica ahondaban más en el aspecto de las facturas irregulares y apuntaban que “con magnitudes moito menores, PSOE e PP criticaron con dureza ao goberno da Marea Atlántica no pasado mandato”.



Pero sus críticas no se circunscribían solo a las cantidades y número de pagos, sino a la reunión de la comisión, en sí. “Temos que lamentar que o Goberno local non entregase á documentación con tempo suficiente para tratala”, apuntaban desde la formación, que añadían que tampoco recibieron la información sobre los servicios que se están prestando en la actualidad sin contrato, como el de Nostián, con la concesión en stand by desde hace varios años.



Sobre este último aspecto, el de servicios prestados sin contrato, también elevaba su crítica el PP, denunciando que no se informó de cuantos son.



“Decir que no conoce esta información es una nueva falta de respeto a los grupos municipales, bien porque si realmente los desconoce es inadmisible al ser su responsabilidad, bien si los oculta por no cumplir con su obligación de informar”, aseveraba la portavoz de los populares, Rosa Gallego.



“La ausencia de transparencia es una constante en este gobierno municipal, que no ha presentado en la comisión de Transparencia ninguno de los informes trimestrales sobre contratación, publicidad, etc, a que se comprometió a principio de mandato”, denunciaba Gallego, que reincidía en el retraso que se ha dado hasta celebrar la reunión de ayer: “se celebró con seis meses de retraso porque pedimos su convocatoria el pasado mes de diciembre”. Los populares aseguran también que se está “limitando” el acceso a decretos y resoluciones.