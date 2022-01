Las oficinas municipales registran 618 trámites con cita previa al día

El covid-19 obligó a repensar muchos aspectos de nuestra vida y a acelerar ciertos proyectos, como la instauración de un sistema de cita previa para atender los trámites municipales. El Ayuntamiento tuvo que adelantar sus planes para este sistema y ponerlo en marcha en mayo de 2020, desde aquel momento se atienden, de media, 618 trámites al día solicitados a través de la cita previa.



La concejalía de Economía e Facenda adelantaba así un proyecto que tenía previsto instaurar más adelante y que ahora permite, a través de la web municipal y del teléfono 010, pedir cita con antelación para hasta cuatro decenas de trámites, tratando de optimizar las oficinas municipales, evitando las colas de espera a las puertas de estas entidades, ya que antes el único modo de recibir atención era esperando turno en la puerta.



Desde su puesta en marcha, a mediados de mayo de 2020, el Ayuntamiento contabiliza más de 365.000 solicitudes de cita previa para hacer trámites.



Los más comunes en todo este tiempo han sido los relacionados con el padrón, con más de 109.000 solicitudes de cita, divididos en la emisión de certificados, las gestiones de cambio y las altas. Los siguientes más solicitados son los que tienen que ver con el Registro (108.000), mientras que los trámites de caja (29.000) y la emisión de recibos (26.000) son el tercero y el cuarto más requeridos por la ciudadanía.









Localizaciones





El sistema de cita previa permite, no solo escoger el trámite a realizar, entre unos 40 disponibles, sino que también dispone las distintas dependencias en las que se pueden realizar. Así, el usuario no solo sabe a qué hora debe acudir, sino que también puede optar por ir a las dependencias con menor demanda.



La oficina más solicitada es la de María Pita, situada en el palacio municipal, que aglutina casi una cuarta parte de las peticiones de cita previa de los coruñeses (más de 88.000 desde mayo de 2020). La oficina de recaudación (casi 64.000 citas), el Ágora (más de 54.300), el Forum (47.100) o la de la Franja (35.700) son las siguientes más solicitadas.



No obstante, el sistema permite pedir cita con antelación para otras dependencias, como la Oficina de atención al consumidor (más de 3.000) o el servicio de atención a mayores y dependientes (más de 1.300), entre otros.