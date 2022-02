La Oficina dos Dereitos de la Marea Atlántica atiende más de 700 consultas en 2021

La portavoz de la Marea Atlántica, María García, y el educador social Rodrigo Gil ofrecieron ayer en rueda de prensa un balance del trabajo realizado por la Oficina dos Dereitos da Marea Atlántica a lo largo de 2021, su primer año completo en funcionamiento.





En este tiempo, la oficina atendió un total de 704 consultas de 63 personas en riesgo de vulnerabilidad social, con las trabas burocráticas y el acceso a prestaciones como principales motivos.





Para María García, la labor de la Oficina dos Dereitos, financiada con el salario de los cargos públicos de la formación, “é un motivo de orgullo, e demostra que na Marea Atlántica cumprimos os nosos compromisos. Non substitúe o traballo das administracións públicas e as entidades sociais, pero está a resultar útil para moita xente, facilitándolles a vida. E está a permitirnos detectar problemas no acceso aos servizos públicos”.





Por su parte, Rodrigo Gil, responsable de la Oficina dos Dereitos, destacó que un 39% de las solicitudes que atendió en 2021 pedían ayuda para realizar gestiones con la administración, tales como solicitar citas o presentar escritos. El segundo motivo con un mayor número de consultas fue el acceso a prestaciones como la Risga, el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Social Municipal, con un 34% de los casos.





“É preciso simplificar e humanizar os trámites. Son varios os casos de persoas con dereito a recibir unha prestación que non son quen de solicitala por problemas burocráticos. Estamos a tratar con persoas, non con estatísticas”, dijo García.