O Obelisco berra no Día das Letras: “Queremos Galego!”

O Obelisco reuniu esta mañá a ducias de persoas no Día das Letras para cantar alto e claro: “Queremos galego!”

Persoeiros de diferentes ámbitos do país tomaron a palabra durante un dos actos para festexar as Letras, conducido pola actriz Isabel Risco, que lembraba que o galego “é unha lingua cosmopolita, non somos a fin do mundo, somos o principio do mar”.

Tomaron a palabra tamén Xulio López Valcarcel, que na súa alocución clamaba: “non queremos ser un pobo mutilado, porque un pobo sen idioma é un pobo mutilado”. Tamén Tino Fraga lembraba que a lingua “serve para a Xustiza, para a ciencia…”

A actriz Isabel Naveira, pola súa banda, subliñou a necesidade de “reivindicar a ficcion en galego”, porque “fai país, fai patria”.

Acto cultural

Xunto ao palco da música, representantes da política coruñesa e veciños da urbe rendiron a súa particular homenaxe á Francisco Fernandez del Riego.

E fixérono cunha lectura pública dos seus textos, para percorrer a Coruña escrita por del Riego, que comezou a alcaldesa, Inés Rey, e foron continuando membros da corporación, veciños e candidatos ás vindeiras eleccións.

A música, e o baile, das agrupacións tradicionais puxeron a nota previa ao acto, pero tamén a final, coa presenza de Cantigas da Terra tras a lectura. A homenaxe neste Día das Letras rematou cos coruñeses cantando o himno galego a plena voz.