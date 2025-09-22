Los nuevos desarrollos permitirán crear un paseo marítimo a nivel metropolitano

Puede decirse que el litoral coruñés es uno de los más desarrollados de España. No en vano, la ciudad se asienta sobre una península, que la define no solo urbanísticamente, sino que pone en contacto directo a los coruñeses con un medio natural como es el océano Atlántico. Por eso, durante mucho tiempo, A Coruña pudo presumir de contar con el Paseo Marítimo más largo de Europa (13 kilómetros) hasta que el Puerto del Carmen, en Lanzarote, lo superó con sus 26 kilómetros en 2016. Pero ahora se abre la posibilidad de que la ciudad vuelva a ponerse en cabeza.

La clave son los planes de desarrollo de la costa. No solo la urbanización del puerto, sino también la de As Xubias, permitirán crear un recorrido que comienza en O Portiño, recorre toda la península coruñesa, atraviesa la nueva zona residencial que se levantará en la estación de mercancías de San Diego para luego adentrarse en As Xubias, atravesar los terrenos de la antigua Conservera Celta y llegar a A Pasaxe. Allí empalma con los diversos tramos de Paseo Marítimo que pertenecen a los municipios de Oleiros, Culleredo y Cambre en torno a la ría.

Solo el paseo fluvial de la ría de O Burgo (recientemente reformado) supone ganar más de cuatro kilómetros, desde el puente de A Pasaxe hasta el de O Burgo, para luego hacer el camino inverso por la ribera opuesta. También hay que tener en cuenta que Oleiros tiene su propio Paseo Marítimo, tanto por la zona de Santa Cristina como la de Perillo. El Servizo Pronvicial de Costas contempla actuaciones para unir los pasos de Oleiros con el de Cambre, que solo necesitaría un empalme de 453 metros. Todo estaría conectado en un único circuito metropolitano de más de 27 kilómetros, si alguien se anima a recorrerlo todo.

Por supuesto, el concepto de Paseo Marítimo ha evolucionado desde los tiempos de Francisco Vázquez, que puso en el mapa a la ciudad gracias a esta infraestructura. Ahora lo que está de moda es realizar sendas peatonales, más respetuosas con el medio ambiente. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, marcó el camino al anunciar un proyecto para crear una red de sendas peatonales que cubran toda la costa gallega, permitiendo al caminante disfrutar de la naturaleza sin transformarla.

Las últimas actuaciones en el Paseo Marítimo no han tenido que ver con naturalizarla, sino con añadirle más equipamiento. Ha sido el caso de la obra que se realizó entre noviembre de 2022 y junio de 2024. Fueron 1,5 kilómetros, pero esta vez desde el dique de abrigo al cementerio de San Amaro. Aunque se ganaron espacios verdes, y zonas recreativas, la estructura del paseo no se vio afectada: una cinta de hormigón que recorre el litoral.

Sin embargo, los paseos están conectados con espacios verdes de gran importancia como la Torre de Hércules y su entorno, que forman un Espacio Natural de Interés Local (ENIL). Son 2,4 kilómetros de costa que se han convertido en un pequeño oasis. Incluso naturalistas, como los del Grupo Hábitat, reconocen que se encuentra en buen estado.

Por otro lado, el Ayuntamiento también tiene previsto crear su propia senda peatonal el tramo de costa que va desde el puente de A Pasaxe hasta Oza. El objetivo es que vuelva a un estado lo más natural posible para que los viandantes puedan disfrutarlo.